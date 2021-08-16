Стремянка Алюмет АМ703

Преимущества

Прочные направляющие, способные выдержать большой вес

Дуга безопасности

Широкая рабочая площадка - удобство в работе

Широкие ступени с глубоким рифлением - безопасность при спуске и подъеме

Заглушки на ножках - защита от скольжения

Страховочные ремни предохраняют Алюмет АM703 от раскладывания

Компактность в сложенном виде;

Специальное защитное покрытие - для устойчивости к коррозии и долгого срока службы

Алюминиевая лестница-стремянка Алюмет матовая, 3 ступени АM703 может использоваться как в помещении, так и на открытом воздухе. Максимальная нагрузка до 150 кг. Конструкция выдерживает нагрузку от взрослого человека с инструментом. Удобство в работе. Широкая площадка позволяет удобно стоять и выполнять работу