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Стремянка Алюмет АМ703
5.0
1
1 971 ₽
2 120 ₽
Стремянки
  • Персональная скидка
Стремянка Алюмет АМ703
Арт. X1350314075
5.0
1
Стремянка Алюмет АМ703
Стремянка Алюмет АМ703
Стремянка Алюмет АМ703
Стремянка Алюмет АМ703

Стремянка Алюмет АМ703

  • -149 ₽
1 971 ₽
2 120 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
в магазине 2 120 ₽
Получить ещё скидку
-138 ₽
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 633 пунктов выдачи, 440 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. X1350314075
5.0
1

Характеристики

Производитель
Алюмет
Рабочая высота, м
2.7
Высота площадки, м
0.6
Кол-во ступеней по одной стороне, шт
3
Материал
алюминий
Макс. рабочая нагрузка, кг
150
Общая длина, м
1.31
Все характеристики
  • Персональная скидка
  • -149 ₽
1 971 ₽
2 120 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
в магазине 2 120 ₽
Получить ещё скидку
-138 ₽
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 633 пунктов выдачи, 440 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Алюминиевая лестница-стремянка Алюмет матовая, 3 ступени АM703 может использоваться как в помещении, так и на открытом воздухе. Максимальная нагрузка до 150 кг. Конструкция выдерживает нагрузку от взрослого человека с инструментом. Удобство в работе. Широкая площадка позволяет удобно стоять и выполнять работу

    Преимущества

    • Прочные направляющие, способные выдержать большой вес
    • Дуга безопасности
    • Широкая рабочая площадка - удобство в работе
    • Широкие ступени с глубоким рифлением - безопасность при спуске и подъеме
    • Заглушки на ножках - защита от скольжения
    • Страховочные ремни предохраняют Алюмет АM703 от раскладывания
    • Компактность в сложенном виде;
    • Специальное защитное покрытие - для устойчивости к коррозии и долгого срока службы