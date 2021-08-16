Стремянка Алюмет АМ703
Арт. X1350314075
Характеристики
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Производитель
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Рабочая высота, м
|2.7
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Высота площадки, м
|0.6
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Кол-во ступеней по одной стороне, шт
|3
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Материал
|алюминий
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Макс. рабочая нагрузка, кг
|150
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Общая длина, м
|1.31
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- Персональная скидка
- Алюминиевая лестница-стремянка Алюмет матовая, 3 ступени АM703 может использоваться как в помещении, так и на открытом воздухе. Максимальная нагрузка до 150 кг. Конструкция выдерживает нагрузку от взрослого человека с инструментом. Удобство в работе. Широкая площадка позволяет удобно стоять и выполнять работу
Преимущества
- Прочные направляющие, способные выдержать большой вес
- Дуга безопасности
- Широкая рабочая площадка - удобство в работе
- Широкие ступени с глубоким рифлением - безопасность при спуске и подъеме
- Заглушки на ножках - защита от скольжения
- Страховочные ремни предохраняют Алюмет АM703 от раскладывания
- Компактность в сложенном виде;
- Специальное защитное покрытие - для устойчивости к коррозии и долгого срока службы