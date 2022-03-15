Стремянка Bigmaster A03

Стремянка алюминиевая BIGMASTER (Бигмастер) A03 является идеальным помощником для работ на высоте. Конструкция выполнена из прочного алюминия, благодаря чему стремянка способна выдерживать нагрузку до 150 кг. Оборудование позволяет подняться на высоту до 2,6 метра.

Преимущества