Стремянка Bigmaster A03
Арт. X1350314091
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Анодированная
|Нет
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Лоток для принадлежностей
|Нет
- Стремянка алюминиевая BIGMASTER (Бигмастер) A03 является идеальным помощником для работ на высоте. Конструкция выполнена из прочного алюминия, благодаря чему стремянка способна выдерживать нагрузку до 150 кг. Оборудование позволяет подняться на высоту до 2,6 метра.
Преимущества
- Алюминиевый корпус обеспечивает небольшой вес лестницы – всего 3 кг
- Выдерживает нагрузку до 150 кг
- Жесткость конструкции
- Долгий срок службы
- Не требует дополнительного обслуживания
- Широкая область применения