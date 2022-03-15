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Стремянка Bigmaster A03
5.0
2
Найти аналог
Стремянки
    Стремянка Bigmaster A03
    Арт. X1350314091
    5.0
    2
    Стремянка Bigmaster A03

      Стремянка Bigmaster A03

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1350314091
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bigmaster
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Анодированная
      		Нет
      Лоток для принадлежностей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Стремянка алюминиевая BIGMASTER (Бигмастер) A03 является идеальным помощником для работ на высоте. Конструкция выполнена из прочного алюминия, благодаря чему стремянка способна выдерживать нагрузку до 150 кг. Оборудование позволяет подняться на высоту до 2,6 метра.

        Преимущества

        • Алюминиевый корпус обеспечивает небольшой вес лестницы – всего 3 кг
        • Выдерживает нагрузку до 150 кг
        • Жесткость конструкции
        • Долгий срок службы
        • Не требует дополнительного обслуживания
        • Широкая область применения