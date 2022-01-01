Стремянка Bigmaster A06

Стремянка алюминиевая BIGMASTER (Бигмастер) A06 является идеальным помощником для работ на высоте до четырех метров. Рабочая площадка из оцинкованной стали, в сочетании с противоскользящими ступенями обеспечивает комфорт, стабильность и безопасность при использовании.Технические характеристики:Число ступеней 6Высота стремянки до площадки 1.24 мОбщая высота стремянки 1,98 мВес 4.5 кг