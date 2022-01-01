Стремянка Bigmaster A06
Арт. X1350314096
Характеристики
|
Производитель
|
Кол-во ступеней по одной стороне, шт
|6
|
Макс. рабочая нагрузка, кг
|150
|
Высота площадки, м
|1.24
|
Рабочая высота, м
|3.24
- Стремянка алюминиевая BIGMASTER (Бигмастер) A06 является идеальным помощником для работ на высоте до четырех метров. Рабочая площадка из оцинкованной стали, в сочетании с противоскользящими ступенями обеспечивает комфорт, стабильность и безопасность при использовании.Технические характеристики:Число ступеней 6Высота стремянки до площадки 1.24 мОбщая высота стремянки 1,98 мВес 4.5 кг