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Стремянка Bigmaster A06
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Стремянки
    Стремянка Bigmaster A06
    Арт. X1350314096
    Стремянка Bigmaster A06

      Стремянка Bigmaster A06

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1350314096

      Характеристики

      Производитель
      		Bigmaster
      Кол-во ступеней по одной стороне, шт
      		6
      Макс. рабочая нагрузка, кг
      		150
      Высота площадки, м
      		1.24
      Рабочая высота, м
      		3.24
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Стремянка алюминиевая BIGMASTER (Бигмастер) A06 является идеальным помощником для работ на высоте до четырех метров. Рабочая площадка из оцинкованной стали, в сочетании с противоскользящими ступенями обеспечивает комфорт, стабильность и безопасность при использовании.Технические характеристики:Число ступеней 6Высота стремянки до площадки 1.24 мОбщая высота стремянки 1,98 мВес 4.5 кг