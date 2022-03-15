Стремянка Bigmaster A07
Арт. X13503140101
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Анодированная
|Нет
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Лоток для принадлежностей
|Нет
- Стремянка алюминиевая BIGMASTER (Бигмастер) A07 является идеальным помощником для работ на высоте до четырех метров. Рабочая площадка из оцинкованной стали, в сочетании с противоскользящими ступенями обеспечивает комфорт, стабильность и безопасность при использовании.Технические характеристики: число ступеней - 7, высота стремянки до площадки - 1,45 м, общая высота стремянки 2,21 м. Вес 5,3 кг
Преимущества
- Алюминиевый корпус обеспечивает небольшой вес лестницы – всего 5.3 кг
- Выдерживает нагрузку до 150 кг
- Жесткость конструкции
- Долгий срок службы
- Не требует дополнительного обслуживания
- Широкая область применения