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Стремянка Bigmaster A07
5.0
2
Найти аналог
Стремянки
    Стремянка Bigmaster A07
    Арт. X13503140101
    5.0
    2
    Стремянка Bigmaster A07

      Стремянка Bigmaster A07

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X13503140101
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bigmaster
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Анодированная
      		Нет
      Лоток для принадлежностей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Стремянка алюминиевая BIGMASTER (Бигмастер) A07 является идеальным помощником для работ на высоте до четырех метров. Рабочая площадка из оцинкованной стали, в сочетании с противоскользящими ступенями обеспечивает комфорт, стабильность и безопасность при использовании.Технические характеристики: число ступеней - 7, высота стремянки до площадки - 1,45 м, общая высота стремянки 2,21 м. Вес 5,3 кг

        Преимущества

        • Алюминиевый корпус обеспечивает небольшой вес лестницы – всего 5.3 кг
        • Выдерживает нагрузку до 150 кг
        • Жесткость конструкции
        • Долгий срок службы
        • Не требует дополнительного обслуживания
        • Широкая область применения