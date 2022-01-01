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Стриппер автоматический КВТ WS-07 3 в 1 сеч. 0.05-6.0 мм2 61670
1 819 ₽
2 218 ₽
Инструменты для работы с изоляцией
    Стриппер автоматический КВТ WS-07 3 в 1 сеч. 0.05-6.0 мм2 61670
    Арт. X10193477
    Стриппер автоматический КВТ WS-07 3 в 1 сеч. 0.05-6.0 мм2 61670
    Стриппер автоматический КВТ WS-07 3 в 1 сеч. 0.05-6.0 мм2 61670
    Стриппер автоматический КВТ WS-07 3 в 1 сеч. 0.05-6.0 мм2 61670
      Стриппер автоматический КВТ WS-07 3 в 1 сеч. 0.05-6.0 мм2 61670
      Стриппер автоматический КВТ WS-07 3 в 1 сеч. 0.05-6.0 мм2 61670
      Стриппер автоматический КВТ WS-07 3 в 1 сеч. 0.05-6.0 мм2 61670

      Стриппер автоматический КВТ WS-07 3 в 1 сеч. 0.05-6.0 мм2 61670

      • -399 ₽
      1 819 ₽
      2 218 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X10193477

      Характеристики

      Производитель
      		КВТ
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.39
      Для коаксиальных кабелей
      		Нет
      Все характеристики
      • -399 ₽
      1 819 ₽
      2 218 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Инструмент для снятия изоляции WS-07 КВТ будет полезен при проведении электромонтажных работ. Это надежный и удобный в обращении инструмент, который сочетает в себе 3 функции. Он используется для снятия изоляции с проводов круглого и плоского сечения диаметром от 0,05 до 10 мм². Способен резать кабели с сечением до 10 мм², пригодится для опрессовки наконечников диаметром до 6 мм². Устройство инструмента позволяет производить точную резку и снимать изоляцию без повреждения кабеля. Стриппер имеет ударопрочный металлический корпус, оснащен удобными рукоятками с вставками из мягкой термопластичной резины. Настройка на нужный размер провода осуществляется регулировочным винтом. Максимальная ширина захвата прижимных губок стриппера – 13 мм. В Интернет-магазине “Бигам” WS-07 КВТ купить можно с доставкой в любой город страны.

        Преимущества стриппера с винтом микронастройки КВТ WS-07:

        • Инструмент 3 в 1: для опрессовки, резки, снятия оболочки и изоляции;
        • Изоляция не застревает в механизме;
        • Рабочая часть оснащена окном для сброса обрезков изоляции;
        • Съемный регулятор длины снятия изоляции из прозрачного поликарбоната;
        • Для изолированных и неизолированных наконечников;
        • Для автоклемм под двойной обжим;
        • Две встроенные возвратные пружины;
        • Повышенный срок службы;
        • Простота эксплуатации.

        Комплектация:

        • Стриппер;
        • Упаковка.