Стриппер автоматический КВТ WS-07 3 в 1 сеч. 0.05-6.0 мм2 61670
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.39
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Для коаксиальных кабелей
|Нет
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Инструмент для снятия изоляции WS-07 КВТ будет полезен при проведении электромонтажных работ. Это надежный и удобный в обращении инструмент, который сочетает в себе 3 функции. Он используется для снятия изоляции с проводов круглого и плоского сечения диаметром от 0,05 до 10 мм². Способен резать кабели с сечением до 10 мм², пригодится для опрессовки наконечников диаметром до 6 мм². Устройство инструмента позволяет производить точную резку и снимать изоляцию без повреждения кабеля. Стриппер имеет ударопрочный металлический корпус, оснащен удобными рукоятками с вставками из мягкой термопластичной резины. Настройка на нужный размер провода осуществляется регулировочным винтом. Максимальная ширина захвата прижимных губок стриппера – 13 мм. В Интернет-магазине “Бигам” WS-07 КВТ купить можно с доставкой в любой город страны.
Преимущества стриппера с винтом микронастройки КВТ WS-07:
- Инструмент 3 в 1: для опрессовки, резки, снятия оболочки и изоляции;
- Изоляция не застревает в механизме;
- Рабочая часть оснащена окном для сброса обрезков изоляции;
- Съемный регулятор длины снятия изоляции из прозрачного поликарбоната;
- Для изолированных и неизолированных наконечников;
- Для автоклемм под двойной обжим;
- Две встроенные возвратные пружины;
- Повышенный срок службы;
- Простота эксплуатации.
Комплектация:
- Стриппер;
- Упаковка.