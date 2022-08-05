Дрель-миксер Ada Hand Mixer 1000, 1050 Вт
Арт. geototal_566
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
Миксер ADA Hand Mixer 1000 А00295 питается от стандартной электросети с напряжением 220 В и частотой 50 Гц, что позволяет использовать инструмент как на профессиональных строительных площадках и в частных мастерских, так и в бытовой сфере - например, при ремонте в квартире. Плавная регулировка оборотов односкоростной модели дает возможность подбирать наиболее подходящую интенсивность смешивания раствора.
Преимущества
- Компактность
- Небольшой вес
- Широкая сфера применения
- Насадка разбирается
- Выключатель с блокировкой случайного включения
- Продолжительное время работы