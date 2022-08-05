Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Дрель-миксер Ada Hand Mixer 1000, 1050 Вт
5.0
1
Найти аналог
Строительные дрели-миксеры
    Дрель-миксер Ada Hand Mixer 1000, 1050 Вт
    Арт. geototal_566
    5.0
    1
    Дрель-миксер Ada Hand Mixer 1000, 1050 Вт
    Дрель-миксер Ada Hand Mixer 1000, 1050 Вт
      Дрель-миксер Ada Hand Mixer 1000, 1050 Вт
      Дрель-миксер Ada Hand Mixer 1000, 1050 Вт

      Дрель-миксер Ada Hand Mixer 1000, 1050 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. geototal_566
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Миксер ADA Hand Mixer 1000 А00295 питается от стандартной электросети с напряжением 220 В и частотой 50 Гц, что позволяет использовать инструмент как на профессиональных строительных площадках и в частных мастерских, так и в бытовой сфере - например, при ремонте в квартире. Плавная регулировка оборотов односкоростной модели дает возможность подбирать наиболее подходящую интенсивность смешивания раствора.

        Преимущества

        • Компактность
        • Небольшой вес
        • Широкая сфера применения
        • Насадка разбирается
        • Выключатель с блокировкой случайного включения
        • Продолжительное время работы