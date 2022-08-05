Дрель-миксер Ada Hand Mixer 1000, 1050 Вт

Преимущества

Компактность

Небольшой вес

Широкая сфера применения

Насадка разбирается

Выключатель с блокировкой случайного включения

Продолжительное время работы





Миксер ADA Hand Mixer 1000 А00295 питается от стандартной электросети с напряжением 220 В и частотой 50 Гц, что позволяет использовать инструмент как на профессиональных строительных площадках и в частных мастерских, так и в бытовой сфере - например, при ремонте в квартире. Плавная регулировка оборотов односкоростной модели дает возможность подбирать наиболее подходящую интенсивность смешивания раствора.