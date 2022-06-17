Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Дрель-миксер Вихрь СМ-1200Э, 1200 Вт
5.0
2
4 131 ₽
Сетевые дрели
    Дрель-миксер Вихрь СМ-1200Э, 1200 Вт
    Арт. О00000013273
    5.0
    2
    Дрель-миксер Вихрь СМ-1200Э, 1200 Вт
    Дрель-миксер Вихрь СМ-1200Э, 1200 Вт
    Дрель-миксер Вихрь СМ-1200Э, 1200 Вт
    Дрель-миксер Вихрь СМ-1200Э, 1200 Вт
    Дрель-миксер Вихрь СМ-1200Э, 1200 Вт
    Дрель-миксер Вихрь СМ-1200Э, 1200 Вт
      Дрель-миксер Вихрь СМ-1200Э, 1200 Вт
      Дрель-миксер Вихрь СМ-1200Э, 1200 Вт
      Дрель-миксер Вихрь СМ-1200Э, 1200 Вт
      Дрель-миксер Вихрь СМ-1200Э, 1200 Вт
      Дрель-миксер Вихрь СМ-1200Э, 1200 Вт
      Дрель-миксер Вихрь СМ-1200Э, 1200 Вт

      Дрель-миксер Вихрь СМ-1200Э, 1200 Вт

      4 131 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000013273
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      4 131 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Строительный миксер МЭ-1200Э Вихрь сочетающий невысокую стоимость с простотой конструкции и высокой надежностью. Небольшая цена инструмента в сравнение с двухскоростными и двухшпиндельными аналогами определяет потребность в нем в ситуациях, когда подобный инструмент необходим для выполнения определенного конечного объема работ в индивидуальном жилищном строительстве и разовых ремонтных работах.

        Преимущества

        • Высокая мощность мотора, несмотря на односкоростной редуктор, позволяет обеспечить большую производительность и скорость перемешивания строительных смесей
        • Ограничение пускового тока (плавный пуск)
        • Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением
        • Односкоростной редуктор
        • Электронная регулировка оборотов шпинделя
        • Внутренняя резьба шпинделя М14, унифицированная с большинством резьбовых сменных насадок
        • Выключатель с фиксацией во включенном состоянии