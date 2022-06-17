Преимущества

Высокая мощность мотора, несмотря на односкоростной редуктор, позволяет обеспечить большую производительность и скорость перемешивания строительных смесей

Ограничение пускового тока (плавный пуск)

Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением

Односкоростной редуктор

Электронная регулировка оборотов шпинделя

Внутренняя резьба шпинделя М14, унифицированная с большинством резьбовых сменных насадок

Выключатель с фиксацией во включенном состоянии

Строительный миксер МЭ-1200Э Вихрь сочетающий невысокую стоимость с простотой конструкции и высокой надежностью. Небольшая цена инструмента в сравнение с двухскоростными и двухшпиндельными аналогами определяет потребность в нем в ситуациях, когда подобный инструмент необходим для выполнения определенного конечного объема работ в индивидуальном жилищном строительстве и разовых ремонтных работах.