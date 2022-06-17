Дрель-миксер Вихрь СМ-1200Э, 1200 Вт
Арт. О00000013273
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Строительный миксер МЭ-1200Э Вихрь сочетающий невысокую стоимость с простотой конструкции и высокой надежностью. Небольшая цена инструмента в сравнение с двухскоростными и двухшпиндельными аналогами определяет потребность в нем в ситуациях, когда подобный инструмент необходим для выполнения определенного конечного объема работ в индивидуальном жилищном строительстве и разовых ремонтных работах.
Преимущества
- Высокая мощность мотора, несмотря на односкоростной редуктор, позволяет обеспечить большую производительность и скорость перемешивания строительных смесей
- Ограничение пускового тока (плавный пуск)
- Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением
- Односкоростной редуктор
- Электронная регулировка оборотов шпинделя
- Внутренняя резьба шпинделя М14, унифицированная с большинством резьбовых сменных насадок
- Выключатель с фиксацией во включенном состоянии