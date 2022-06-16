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Промышленный пылесос Вихрь СП-1500/20
5.0
2
Найти аналог
Промышленные пылесосы (строительные)
    Промышленный пылесос Вихрь СП-1500/20
    Арт. О00000013302
    5.0
    2
    Промышленный пылесос Вихрь СП-1500/20
    Промышленный пылесос Вихрь СП-1500/20
    Промышленный пылесос Вихрь СП-1500/20
    Промышленный пылесос Вихрь СП-1500/20
    Промышленный пылесос Вихрь СП-1500/20
    Промышленный пылесос Вихрь СП-1500/20
      Промышленный пылесос Вихрь СП-1500/20
      Промышленный пылесос Вихрь СП-1500/20
      Промышленный пылесос Вихрь СП-1500/20
      Промышленный пылесос Вихрь СП-1500/20
      Промышленный пылесос Вихрь СП-1500/20
      Промышленный пылесос Вихрь СП-1500/20

      Промышленный пылесос Вихрь СП-1500/20

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013302
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Возможность сбора жидкости
      		Да
      Моющий
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Строительный пылесос Вихрь СП-1500/20 72/19/1 - незаменимый помощник при выполнении работ по резке бетона, шлифованию и других строительных работ. Мощная модель может использоваться для сухой и влажной уборки. На корпусе аппарата встроена розетка для электроинструмента, она обеспечивает синхронное включение приборов. Колеса и ручка на обеспечивают простоту перемещения пылесоса по поверхности.

        Преимущества

        • Функция выдувания позволит избавиться от пыли в труднодоступных местах
        • Устойчивая конструкция
        • Рукоять для удобства транспортировки
        • Простота управления Вихрь СП-1500/20 72/19/1
        • Фильтр HEPA для максимальной чистоты уборки и защиты двигателя от пыли
        • Влажная и сухая уборка - универсальность пылесоса
        • Встроенная розетка обеспечивает возможность синхронной работы с инструментом