Промышленный пылесос Вихрь СП-1500/30
Арт. О00000013291
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Возможность сбора жидкости
|Да
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Моющий
|Нет
- Строительный пылесос Вихрь СП-1500/30 72/19/2 используется для сухой и влажной уборки, а также для сбора строительного мусора и воды. Незаменимый помощник при выполнении работ по резке бетона, шлифованию и других строительных работ. На корпусе аппарата встроена розетка для подключения электроинструмента, она обеспечивает синхронное включение приборов. Колеса и ручка на обеспечивают простоту перемещения пылесоса по поверхности.
Преимущества
- Функция выдувания позволит избавиться от пыли в труднодоступных местах
- Устойчивая конструкция
- Рукоять для удобства транспортировки
- Простота управления Вихрь СП-1500/30 72/19/2
- Фильтр HEPA для максимальной чистоты уборки и защиты двигателя от пыли
- Влажная и сухая уборка - универсальность пылесоса
- Встроенная розетка обеспечивает возможность синхронной работы с инструментом