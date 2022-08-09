Строительный фен Makita HG5030K

Преимущества

Мощный двигатель

Удобный ползунковый переключатель

Электронная двухступенчатая передача

Вентиляционные отверстия на корпусе охлаждают двигатель

Удобная рукоятка из мягкой резины для надежного хвата

Кейс для удобства хранения и транспортировки Makita HG5030K

Термопистолет Makita HG5030K отличается компактными размерами и малым весом. Пригодится для нагрева поверхности с целью удаления лакокрасочных покрытий, высушивания или оттаивания сантехнических элементов.