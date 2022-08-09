Строительный фен Makita HG5030K
Арт. О00000026354
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Дисплей
|Нет
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Вес, кг
|0.6
- Термопистолет Makita HG5030K отличается компактными размерами и малым весом. Пригодится для нагрева поверхности с целью удаления лакокрасочных покрытий, высушивания или оттаивания сантехнических элементов.
Преимущества
- Мощный двигатель
- Удобный ползунковый переключатель
- Электронная двухступенчатая передача
- Вентиляционные отверстия на корпусе охлаждают двигатель
- Удобная рукоятка из мягкой резины для надежного хвата
- Кейс для удобства хранения и транспортировки Makita HG5030K