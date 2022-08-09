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Строительный фен Makita HG5030K
5.0
1
5 779 ₽
7 460 ₽
Строительные фены
    Строительный фен Makita HG5030K
    Арт. О00000026354
    5.0
    1
    Строительный фен Makita HG5030K
    Строительный фен Makita HG5030K
    Строительный фен Makita HG5030K
      Строительный фен Makita HG5030K
      Строительный фен Makita HG5030K
      Строительный фен Makita HG5030K

      Строительный фен Makita HG5030K

      • -1 681 ₽
      5 779 ₽
      7 460 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026354
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Дисплей
      		Нет
      Вес, кг
      		0.6
      Все характеристики
      • -1 681 ₽
      5 779 ₽
      7 460 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Термопистолет Makita HG5030K отличается компактными размерами и малым весом. Пригодится для нагрева поверхности с целью удаления лакокрасочных покрытий, высушивания или оттаивания сантехнических элементов.

        Преимущества

        • Мощный двигатель
        • Удобный ползунковый переключатель
        • Электронная двухступенчатая передача
        • Вентиляционные отверстия на корпусе охлаждают двигатель
        • Удобная рукоятка из мягкой резины для надежного хвата
        • Кейс для удобства хранения и транспортировки Makita HG5030K