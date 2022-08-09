Строительный фен Makita HG6031VK
Арт. О00000026355
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Япония
|
Дисплей
|Нет
|
Вес, кг
|0.67
- Термопистолет Makita HG6031VK универсален в использовании. Пригодится для выполнения большого количества задач: разогрева, сушки, пайки, сварки пластика и т.д. Модель обладает устойчивостью к перегреву.
Преимущества
- Мощный двигатель
- Удобный ползунковый переключатель
- Электронная двухступенчатая передача
- Может стоять самостоятельно в режиме охлаждения
- Вентиляционные отверстия на корпусе охлаждают двигатель
- Удобная рукоятка из мягкой резины для надежного хвата
- Кейс для удобства хранения и транспортировки Makita HG6031VK