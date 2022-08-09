Строительный фен Makita HG6031VK

Преимущества

Мощный двигатель

Удобный ползунковый переключатель

Электронная двухступенчатая передача

Может стоять самостоятельно в режиме охлаждения

Вентиляционные отверстия на корпусе охлаждают двигатель

Удобная рукоятка из мягкой резины для надежного хвата

Кейс для удобства хранения и транспортировки Makita HG6031VK

Термопистолет Makita HG6031VK универсален в использовании. Пригодится для выполнения большого количества задач: разогрева, сушки, пайки, сварки пластика и т.д. Модель обладает устойчивостью к перегреву.