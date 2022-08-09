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Строительный фен Makita HG6031VK
5.0
1
8 269 ₽
9 540 ₽
Строительные фены
    Строительный фен Makita HG6031VK
    Арт. О00000026355
    5.0
    1
    Строительный фен Makita HG6031VK
    Строительный фен Makita HG6031VK
    Строительный фен Makita HG6031VK
    Строительный фен Makita HG6031VK
      Строительный фен Makita HG6031VK
      Строительный фен Makita HG6031VK
      Строительный фен Makita HG6031VK
      Строительный фен Makita HG6031VK

      Строительный фен Makita HG6031VK

      • -1 271 ₽
      8 269 ₽
      9 540 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026355
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Дисплей
      		Нет
      Вес, кг
      		0.67
      Все характеристики
      • -1 271 ₽
      8 269 ₽
      9 540 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Термопистолет Makita HG6031VK универсален в использовании. Пригодится для выполнения большого количества задач: разогрева, сушки, пайки, сварки пластика и т.д. Модель обладает устойчивостью к перегреву.

        Преимущества

        • Мощный двигатель
        • Удобный ползунковый переключатель
        • Электронная двухступенчатая передача
        • Может стоять самостоятельно в режиме охлаждения
        • Вентиляционные отверстия на корпусе охлаждают двигатель
        • Удобная рукоятка из мягкой резины для надежного хвата
        • Кейс для удобства хранения и транспортировки Makita HG6031VK