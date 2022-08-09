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Строительный фен Metabo HGE 23-650 LCD 603065500
5.0
1
16 599 ₽
Строительные фены
    Строительный фен Metabo HGE 23-650 LCD 603065500
    Арт. О00000024925
    5.0
    1
    Строительный фен Metabo HGE 23-650 LCD 603065500
    Строительный фен Metabo HGE 23-650 LCD 603065500
    Строительный фен Metabo HGE 23-650 LCD 603065500
    Строительный фен Metabo HGE 23-650 LCD 603065500
    Строительный фен Metabo HGE 23-650 LCD 603065500
      Строительный фен Metabo HGE 23-650 LCD 603065500
      Строительный фен Metabo HGE 23-650 LCD 603065500
      Строительный фен Metabo HGE 23-650 LCD 603065500
      Строительный фен Metabo HGE 23-650 LCD 603065500
      Строительный фен Metabo HGE 23-650 LCD 603065500

      Строительный фен Metabo HGE 23-650 LCD 603065500

      16 599 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 10 октября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 11 октября или позже
        из 615 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 10 октября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024925
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Мощность, Вт
      		2300
      Регулировка температуры
      		плавная
      Макс. температура нагрева, град
      		650
      Тип двигателя
      		щеточный
      Количество насадок в комплекте, шт
      		Нет
      Расход воздуха, л/мин (от скорости)
      		150, 500
      Все характеристики
      16 599 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 10 октября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 11 октября или позже
        из 615 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 10 октября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фен Metabo HE 23-650 602365500 предназначен для сварки пластмасс, оттаивания труб, для сушки свежеокрашенных поверхностей. Инструмент оснащен мощным двигателем (2300 Вт) с системой охлаждения. Для удобства работы и легкой регулировки на корпусе предусмотрен ЖК-дисплей - возможно задание и сохранение четырех режимов работы. В комплекте поставки есть чемодан - для удобства переноски инструмента вместе с насадками.

        Преимущества

        • Фильтр защищает двигатель от воздействия пыли
        • Защита от перегрева
        • Точное регулирование температуры и подачи воздуха