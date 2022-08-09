Строительный фен Metabo HGE 23-650 LCD 603065500
Арт. О00000024925
Характеристики
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Производитель
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Мощность, Вт
|2300
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Регулировка температуры
|плавная
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Макс. температура нагрева, град
|650
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Тип двигателя
|щеточный
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Количество насадок в комплекте, шт
|Нет
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Расход воздуха, л/мин (от скорости)
|150, 500
- Фен Metabo HE 23-650 602365500 предназначен для сварки пластмасс, оттаивания труб, для сушки свежеокрашенных поверхностей. Инструмент оснащен мощным двигателем (2300 Вт) с системой охлаждения. Для удобства работы и легкой регулировки на корпусе предусмотрен ЖК-дисплей - возможно задание и сохранение четырех режимов работы. В комплекте поставки есть чемодан - для удобства переноски инструмента вместе с насадками.
Преимущества
- Фильтр защищает двигатель от воздействия пыли
- Защита от перегрева
- Точное регулирование температуры и подачи воздуха