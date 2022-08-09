Строительный фен Metabo HGE 23-650 LCD 603065500

Преимущества

Фильтр защищает двигатель от воздействия пыли

Защита от перегрева

Точное регулирование температуры и подачи воздуха

Фен Metabo HE 23-650 602365500 предназначен для сварки пластмасс, оттаивания труб, для сушки свежеокрашенных поверхностей. Инструмент оснащен мощным двигателем (2300 Вт) с системой охлаждения. Для удобства работы и легкой регулировки на корпусе предусмотрен ЖК-дисплей - возможно задание и сохранение четырех режимов работы. В комплекте поставки есть чемодан - для удобства переноски инструмента вместе с насадками.