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Анкер клиновой СтройКреп 79079, 12х120 мм, 2 штуки, М12
95 ₽
Анкер с гайкой
    Анкер клиновой латунный СтройКреп 79079, 12х120 мм
    Арт. О00000037478
    Анкер клиновой СтройКреп 79079, 12х120 мм, 2 штуки, М12

      Анкер клиновой латунный СтройКреп 79079, 12х120 мм

      95 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000037478

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		120
      Диаметр, мм
      		12
      Все характеристики
      95 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Анкер клиновой СтройКреп 79079, 12х120 мм - используется для монтажа сквозь напряженный и ненапряженный бетон, а также сквозь кирпич и камень. Выдерживает высокие нагрузки на вырыв и срез. Резьба изделия при монтаже защищена торцевым концом.

        Преимущества

        • Высокая надежность крепления
        • Защита резьбы от повреждений при монтаже
        • Коррозионная стойкость
        • Анкер клиновой используется в строительных работах при монтаже тяжелых металлических и фасадных конструкций, опор и колонн, подъемников, лифтов, а также при установке стеллажных систем