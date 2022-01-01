Анкер клиновой СтройКреп 79079, 12х120 мм, 2 штуки, М12

Анкер клиновой латунный СтройКреп 79079, 12х120 мм
Арт. О00000037478
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|120
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Диаметр, мм
|12
- Анкер клиновой СтройКреп 79079, 12х120 мм - используется для монтажа сквозь напряженный и ненапряженный бетон, а также сквозь кирпич и камень. Выдерживает высокие нагрузки на вырыв и срез. Резьба изделия при монтаже защищена торцевым концом.
Преимущества
- Высокая надежность крепления
- Защита резьбы от повреждений при монтаже
- Коррозионная стойкость
- Анкер клиновой используется в строительных работах при монтаже тяжелых металлических и фасадных конструкций, опор и колонн, подъемников, лифтов, а также при установке стеллажных систем