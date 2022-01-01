Анкер клиновой СтройКреп 79079, 12х120 мм, 2 штуки, М12

Преимущества

Высокая надежность крепления

Защита резьбы от повреждений при монтаже

Коррозионная стойкость

Анкер клиновой используется в строительных работах при монтаже тяжелых металлических и фасадных конструкций, опор и колонн, подъемников, лифтов, а также при установке стеллажных систем

Анкер клиновой СтройКреп 79079, 12х120 мм - используется для монтажа сквозь напряженный и ненапряженный бетон, а также сквозь кирпич и камень. Выдерживает высокие нагрузки на вырыв и срез. Резьба изделия при монтаже защищена торцевым концом.