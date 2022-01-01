Дюбель-гвоздь СтройКреп 43421, 6х40 мм, 100 шт

Преимущества

Шуруп выполнен из оцинкованной стали, что предотвращает коррозию, дюбель - из полипропилена

Крепеж забивают в дюбель при помощи ударного инструмента

Монтаж/демонтаж можно осуществлять многократно

Дюбель-гвоздь СтройКреп 43421, 6х40 мм - используют для быстрого сквозного монтажа различных конструкций к полнотелым и пустотелым основаниям из бетона, кирпича, камня.