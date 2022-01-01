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Дюбель-гвоздь СтройКреп 88629, 6х40 мм, 40 шт
70 ₽
Дюбель-гвозди
    Дюбель-гвоздь СтройКреп 88629, 6х40 мм, 40 шт
    Арт. О00000037479
    Дюбель-гвоздь СтройКреп 88629, 6х40 мм, 40 шт

      Дюбель-гвоздь СтройКреп 88629, 6х40 мм, 40 шт

      70 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000037479

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип крепежа
      		гвоздь
      Длина, мм
      		40
      Все характеристики
      70 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дюбель-гвоздь СтройКреп 88629, 6х40 мм - используют для быстрого сквозного монтажа различных конструкций к полнотелым и пустотелым основаниям из бетона, кирпича, камня.

        Преимущества

        • Шуруп выполнен из оцинкованной стали, что предотвращает коррозию, дюбель - из полипропилена
        • Крепеж забивают в дюбель при помощи ударного инструмента
        • Монтаж/демонтаж можно осуществлять многократно