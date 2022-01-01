Дюбель-гвоздь СтройКреп 43424 с бортиком, 6х40 мм, 40 шт
Арт. О00000037481
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип крепежа
|гвоздь
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Длина, мм
|40
- Дюбель-гвоздь СтройКреп 43424 с бортиком, 6х40 мм - используют для быстрого сквозного монтажа различных конструкций к полнотелым основаниям из бетона, кирпича, камня.
Преимущества
- Шуруп выполнен из оцинкованной стали, что предотвращает коррозию, дюбель - из полипропилена
- Крепеж забивают в дюбель при помощи ударного инструмента
- Монтаж/демонтаж можно осуществлять многократно