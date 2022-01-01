Саморез для крепления ГКЛ СтройКреп 79282, 3.5х19мм, частая резьба, 100 шт
Арт. О00000037487
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип крепежа
|саморез
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Длина, мм
|19
- Саморез СтройКреп 79282 - применяется для крепления ГКЛ к деревянным несущим конструкциям. Используется при выравнивании поверхности стен, потолков, создании межкомнатных перегородок, для сборки небольших ниш, закрепления откосов. Также используется в мебельной промышленности, позволяет скреплять деревянные детали. Идеально подходит для выполнения облицовочных работ.
Преимущества
- Саморез изготовлен с частой резьбой, потайной головкой и шлицем Phillips (PH), острым концом стержня
- Потайная головка утапливается в материале, устанавливается заподлицо с обрабатываемой поверхностью, точки крепления легко зашпаклевать
- Благодаря шлицу крепеж можно вкручивать ручным или электроинструментом и выполнять большие объемы работ