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Саморез для крепления ГКЛ СтройКреп 79282, 3.5х19мм, частая резьба, 100 шт
70 ₽
Саморезы по гипсокартону
    Саморез для крепления ГКЛ СтройКреп 79282, 3.5х19мм, частая резьба, 100 шт
    Арт. О00000037487
    Саморез для крепления ГКЛ СтройКреп 79282, 3.5х19мм, частая резьба, 100 шт

      Саморез для крепления ГКЛ СтройКреп 79282, 3.5х19мм, частая резьба, 100 шт

      70 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000037487

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип крепежа
      		саморез
      Длина, мм
      		19
      Все характеристики
      70 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Саморез СтройКреп 79282 - применяется для крепления ГКЛ к деревянным несущим конструкциям. Используется при выравнивании поверхности стен, потолков, создании межкомнатных перегородок, для сборки небольших ниш, закрепления откосов. Также используется в мебельной промышленности, позволяет скреплять деревянные детали. Идеально подходит для выполнения облицовочных работ.

        Преимущества

        • Саморез изготовлен с частой резьбой, потайной головкой и шлицем Phillips (PH), острым концом стержня
        • Потайная головка утапливается в материале, устанавливается заподлицо с обрабатываемой поверхностью, точки крепления легко зашпаклевать
        • Благодаря шлицу крепеж можно вкручивать ручным или электроинструментом и выполнять большие объемы работ