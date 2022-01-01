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Саморез для крепления ГКЛ СтройКреп 79286, 3.5х32мм, частая резьба, 60 шт
60 ₽
Саморезы по гипсокартону
  • Товар месяца
Саморез для крепления ГКЛ СтройКреп 79286, 3.5х32мм, частая резьба, 60 шт
Арт. О00000037494
Саморез для крепления ГКЛ СтройКреп 79286, 3.5х32мм, частая резьба, 60 шт
  • Товар месяца

Саморез для крепления ГКЛ СтройКреп 79286, 3.5х32мм, частая резьба, 60 шт

60 ₽
за упаковку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000037494

Характеристики

Производитель
Энкор
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Тип крепежа
саморез
Длина, мм
32
Все характеристики
60 ₽
за упаковку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Саморез для крепления ГКЛ СтройКреп 79286 - применяется для крепления ГКЛ к деревянным несущим конструкциям. Используется при выравнивании поверхности стен, потолков, создании межкомнатных перегородок, для сборки небольших ниш, закрепления откосов. Также используется в мебельной промышленности, позволяет скреплять деревянные детали. Идеально подходит для выполнения облицовочных работ.

    Преимущества

    • Саморез изготовлен с частой резьбой, потайной головкой и шлицем Phillips (PH), острым концом стержня
    • Потайная головка утапливается в материале, устанавливается заподлицо с обрабатываемой поверхностью, точки крепления легко зашпаклевать
    • Благодаря шлицу крепеж можно вкручивать ручным или электроинструментом и выполнять большие объемы работ