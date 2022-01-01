Строп плоский г/п 1т 5м

Преимущества

Обладают малым весом

Компактные

Легко очищаются от грязи

Обеспечивают сохранность груза при погрузо-разгрузочных работах

Обладают высокой износостойкостью

Текстильные стропы идеально подходят для поднятия практически любого груза. Имеют высокий запас прочности и низкий вес, что обеспечивает простоту работы.