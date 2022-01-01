Строп плоский г/п 4т 5м
Арт. Х1322203
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|петлевой, ленточный (плоский)
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Грузоподъемность, т
|4
- Текстильные стропы идеально подходят для поднятия практически любого груза. Имеют высокий запас прочности и низкий вес, что обеспечивает простоту работы.
Преимущества
- Обладают малым весом
- Компактные
- Легко очищаются от грязи
- Обеспечивают сохранность груза при погрузо-разгрузочных работах
- Обладают высокой износостойкостью