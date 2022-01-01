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Строп плоский СТП г/п 4т 6м
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Текстильные (ленточные) стропы
    Строп плоский СТП г/п 4т 6м
    Арт. Х1322226
    Строп плоский СТП г/п 4т 6м

      Строп плоский СТП г/п 4т 6м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1322226

      Характеристики

      Производитель
      		СТП
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		петлевой, ленточный (плоский)
      Грузоподъемность, т
      		4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Стропа - вспомогательное оборудованием для надежного перемещения, фиксирования и подвешивания грузов различных форм и видов. Прочная текстильная лента невероятно гибкая. Материал не поддается износу и деформации. Демонстрирует отличные характеристики функциональности, безопасности, грузоподъемности.

        Преимущества

        • Длина - 6 метров
        • Грузоподъемность до 4 тонн