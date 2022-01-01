Строп плоский СТП г/п 4т 6м

Преимущества

Длина - 6 метров

Грузоподъемность до 4 тонн

Стропа - вспомогательное оборудованием для надежного перемещения, фиксирования и подвешивания грузов различных форм и видов. Прочная текстильная лента невероятно гибкая. Материал не поддается износу и деформации. Демонстрирует отличные характеристики функциональности, безопасности, грузоподъемности.