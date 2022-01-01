Строп плоский СТП г/п 4т 6м
Арт. Х1322226
Характеристики
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Производитель
|СТП
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|петлевой, ленточный (плоский)
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Грузоподъемность, т
|4
- Стропа - вспомогательное оборудованием для надежного перемещения, фиксирования и подвешивания грузов различных форм и видов. Прочная текстильная лента невероятно гибкая. Материал не поддается износу и деформации. Демонстрирует отличные характеристики функциональности, безопасности, грузоподъемности.
Преимущества
- Длина - 6 метров
- Грузоподъемность до 4 тонн