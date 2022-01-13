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Строп плоский г/п 5т 4м
5.0
1
Найти аналог
Текстильные (ленточные) стропы
    Строп плоский г/п 5т 4м
    Арт. Х1322165
    5.0
    1
    Строп плоский г/п 5т 4м

      Строп плоский г/п 5т 4м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1322165
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Снабди
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		петлевой, ленточный (плоский)
      Грузоподъемность, т
      		5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Текстильные стропы идеально подходят для поднятия практически любого груза. Имеют высокий запас прочности и низкий вес, что обеспечивает простоту работы

        Преимущества

        • Обладают малым весом
        • Компактные
        • Легко очищаются от грязи
        • Обеспечивают сохранность груза при погрузо-разгрузочных работах
        • Обладают высокой износостойкостью