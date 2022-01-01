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Строп плоский г/п 8т 10м
8 450 ₽
Текстильные (ленточные) стропы
    Строп плоский г/п 8т 10м
    Арт. Х1322222
    Строп плоский г/п 8т 10м

      Строп плоский г/п 8т 10м

      8 450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1322222

      Характеристики

      Производитель
      		Строп
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		петлевой, ленточный (плоский)
      Грузоподъемность, т
      		10
      Все характеристики
      8 450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Приспособление характеризуется широтой сферы применения: подъем и перемещение грузов в строительстве, промышленности и на складе, буксировка автомобиля, фиксация объекта перед транспортировкой. Мягкость модели позволяет сложить ее в несколько раз, что значительно облегчает ее хранение. Текстильные стропы не имеют металлических элементов, поэтому максимально безопасны в использовании и удобны в транспортировке

        Преимущества

        • Высокая прочность
        • Надежность