Строп плоский г/п 8т 10м

Преимущества

Высокая прочность

Надежность

Приспособление характеризуется широтой сферы применения: подъем и перемещение грузов в строительстве, промышленности и на складе, буксировка автомобиля, фиксация объекта перед транспортировкой. Мягкость модели позволяет сложить ее в несколько раз, что значительно облегчает ее хранение. Текстильные стропы не имеют металлических элементов, поэтому максимально безопасны в использовании и удобны в транспортировке