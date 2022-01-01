Строп плоский г/п 8т 10м
Арт. Х1322222
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|петлевой, ленточный (плоский)
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Грузоподъемность, т
|10
- Приспособление характеризуется широтой сферы применения: подъем и перемещение грузов в строительстве, промышленности и на складе, буксировка автомобиля, фиксация объекта перед транспортировкой. Мягкость модели позволяет сложить ее в несколько раз, что значительно облегчает ее хранение. Текстильные стропы не имеют металлических элементов, поэтому максимально безопасны в использовании и удобны в транспортировке
Преимущества
- Высокая прочность
- Надежность