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Текстильный петлевой строп СТП 15,0/4000
5.0
2
Найти аналог
Текстильные (ленточные) стропы
    Текстильный петлевой строп СТП 15,0/4000
    Арт. Х132272243
    5.0
    2
    Текстильный петлевой строп СТП 15,0/4000

      Текстильный петлевой строп СТП 15,0/4000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х132272243
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		СТП
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		петлевой, ленточный (плоский)
      Грузоподъемность, т
      		15
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Текстильный петлевой строп СТП 15,0/4000 - качественное изделие для транспортировки различных грузов на производстве или строительной площадке. Благодаря превосходным свойствам материала модель обладает устойчивостью к химическим веществам, а также с нее легко удаляются загрязнения. Приспособление подходит для перемещения хрупких грузов

        Преимущества

        • Широкая область применения
        • Небольшой вес
        • Легко принимает нужное положение