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Текстильный петлевой строп СТП 3,0/6000
5.0
1
2 770 ₽
Текстильные (ленточные) стропы
    Текстильный петлевой строп СТП 3,0/6000
    Арт. Х132272201
    5.0
    1
    Текстильный петлевой строп СТП 3,0/6000

      Текстильный петлевой строп СТП 3,0/6000

      2 770 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х132272201
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		СТП
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		петлевой, ленточный (плоский)
      Грузоподъемность, т
      		3
      Все характеристики
      2 770 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Текстильный петлевой строп СТП 3,0/6000 - качественное изделие для транспортировки различных грузов на производстве или строительной площадке. Благодаря превосходным свойствам материала модель обладает устойчивостью к химическим веществам, а также с нее легко удаляются загрязнения. Приспособление подходит для перемещения хрупких грузов

        Преимущества

        • Широкая область применения
        • Небольшой вес
        • Легко принимает нужное положение