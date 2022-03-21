Текстильный петлевой строп СТП 3,0/6000
Арт. Х132272201
Характеристики
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Производитель
|СТП
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|петлевой, ленточный (плоский)
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Грузоподъемность, т
|3
- Текстильный петлевой строп СТП 3,0/6000 - качественное изделие для транспортировки различных грузов на производстве или строительной площадке. Благодаря превосходным свойствам материала модель обладает устойчивостью к химическим веществам, а также с нее легко удаляются загрязнения. Приспособление подходит для перемещения хрупких грузов
Преимущества
- Широкая область применения
- Небольшой вес
- Легко принимает нужное положение