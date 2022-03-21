Преимущества

Широкая область применения

Небольшой вес

Легко принимает нужное положение

Текстильный петлевой строп СТП 3,0/6000 - качественное изделие для транспортировки различных грузов на производстве или строительной площадке. Благодаря превосходным свойствам материала модель обладает устойчивостью к химическим веществам, а также с нее легко удаляются загрязнения. Приспособление подходит для перемещения хрупких грузов