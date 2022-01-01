Текстильный петлевой строп Magnus Profi СТП 4,0/6000
Арт. Х132272236
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Чехия
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Тип
|петлевой
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Грузоподъемность, т
|4
- Строп текстильный петлевой (СТП) Magnus Profi – съемное грузозахватное приспособление ленточного типа. Конструктивно он состоит из широкой ленты из высокопрочного полиэстера и двух петель по краям из этого же материала. Тканевая лента является несущим элементом стропа – именно на нее приходится основная нагрузка при подъеме и перемещении груза
Преимущества
- Малый вес и превосходная гибкость
- Солидный запас прочности
- Постепенное медленное разрушение, позволяющее вовремя провести осмотр и оценку стропа
- Мягкая деликатная текстура материала, благодаря чему с помощью этого грузоподъемного приспособления можно работать с хрупкими грузами и грузами с подготовленными поверхностями
- Минимальная травмоопасность – стропальщик может взаимодействовать с текстильными стропами Magnus Profi даже без защитных рукавиц
- Низкая стоимость