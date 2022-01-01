Текстильный петлевой строп Magnus Profi СТП 4,0/6000

Преимущества

Малый вес и превосходная гибкость

Солидный запас прочности

Постепенное медленное разрушение, позволяющее вовремя провести осмотр и оценку стропа

Мягкая деликатная текстура материала, благодаря чему с помощью этого грузоподъемного приспособления можно работать с хрупкими грузами и грузами с подготовленными поверхностями

Минимальная травмоопасность – стропальщик может взаимодействовать с текстильными стропами Magnus Profi даже без защитных рукавиц

Низкая стоимость

Строп текстильный петлевой (СТП) Magnus Profi – съемное грузозахватное приспособление ленточного типа. Конструктивно он состоит из широкой ленты из высокопрочного полиэстера и двух петель по краям из этого же материала. Тканевая лента является несущим элементом стропа – именно на нее приходится основная нагрузка при подъеме и перемещении груза