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Текстильный петлевой строп Magnus Profi СТП 4,0/6000
3 780 ₽
Текстильные (ленточные) стропы
    Текстильный петлевой строп Magnus Profi СТП 4,0/6000
    Арт. Х132272236
    Текстильный петлевой строп Magnus Profi СТП 4,0/6000

      Текстильный петлевой строп Magnus Profi СТП 4,0/6000

      3 780 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х132272236

      Характеристики

      Производитель
      		Magnus Profi
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Чехия
      Тип
      		петлевой
      Грузоподъемность, т
      		4
      Все характеристики
      3 780 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Строп текстильный петлевой (СТП) Magnus Profi – съемное грузозахватное приспособление ленточного типа. Конструктивно он состоит из широкой ленты из высокопрочного полиэстера и двух петель по краям из этого же материала. Тканевая лента является несущим элементом стропа – именно на нее приходится основная нагрузка при подъеме и перемещении груза

        Преимущества

        • Малый вес и превосходная гибкость
        • Солидный запас прочности
        • Постепенное медленное разрушение, позволяющее вовремя провести осмотр и оценку стропа
        • Мягкая деликатная текстура материала, благодаря чему с помощью этого грузоподъемного приспособления можно работать с хрупкими грузами и грузами с подготовленными поверхностями
        • Минимальная травмоопасность – стропальщик может взаимодействовать с текстильными стропами Magnus Profi даже без защитных рукавиц
        • Низкая стоимость