Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Струбцина ЭНКОР 20052 кованая тип G125 мм 1/12/36
Найти аналог
Струбцины
    Струбцина ЭНКОР 20052 кованая тип G125 мм 1/12/36
    Арт. Х131168
    Струбцина ЭНКОР 20052 кованая тип G125 мм 1/12/36

      Струбцина ЭНКОР 20052 кованая тип G125 мм 1/12/36

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х131168

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Тип зажимного инструмента
      		струбцина
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. ширина зажима,мм
      		125
      Назначение
      		металл
      Все характеристики

      Похожие товары с Макс. ширина зажима,мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Кованая струбцина тип G 125мм Энкор 20052 обеспечивает высокое усилие зажима благодаря прочному винту с однозаходной резьбой трапецеидальной формы. Инструмент полностью изготовлен из качественных материалов и обладает повышенным рабочим ресурсом. Струбцина такого типа широко используется в различных сферах работ для прочного удержания или зажима необходимых заготовок и их дальнейшей обработки.

        Преимущества

        • Продолжительный срок эксплуатации
        • Надежная фиксация
        • Эффективность
        • Удобное использование
        • Тип G