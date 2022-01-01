Струбцина ЭНКОР 20052 кованая тип G125 мм 1/12/36

Преимущества

Продолжительный срок эксплуатации

Надежная фиксация

Эффективность

Удобное использование

Тип G

Кованая струбцина тип G 125мм Энкор 20052 обеспечивает высокое усилие зажима благодаря прочному винту с однозаходной резьбой трапецеидальной формы. Инструмент полностью изготовлен из качественных материалов и обладает повышенным рабочим ресурсом. Струбцина такого типа широко используется в различных сферах работ для прочного удержания или зажима необходимых заготовок и их дальнейшей обработки.