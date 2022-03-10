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F-образная кованая струбцина Энкор 20035 (120x800 мм)
5.0
2
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Струбцины
    F-образная кованая струбцина Энкор 20035 (120x800 мм)
    Арт. Х131165
    5.0
    2
    F-образная кованая струбцина Энкор 20035 (120x800 мм)

      F-образная кованая струбцина Энкор 20035 (120x800 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х131165
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Тип зажимного инструмента
      		струбцина
      Габариты, мм
      		120x800
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики

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      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Струбцина кованая F-образная ЭНКОР изготовлена из конструкционной стали, винт зажима имеет правую трапецеидальную однозаходную резьбу для обеспечения высокого усилия зажима. Струбцины этого типа обеспечивают зажим по всей длине штанги.