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F-образная кованая струбцина Энкор 20035 (120x800 мм)
5.0
2
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Струбцины
F-образная кованая струбцина Энкор 20035 (120x800 мм)
Струбцины
F-образная кованая струбцина Энкор 20035 (120x800 мм)
Арт. Х131165
5.0
2
F-образная кованая струбцина Энкор 20035 (120x800 мм)
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Нет в наличии
Арт. Х131165
5.0
2
Характеристики
Производитель
Страна производства
Китай
Тип зажимного инструмента
струбцина
Габариты, мм
120x800
Класс товара
профессиональный
Все характеристики
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100
1000
450
300
200
150
800
600
125
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Нет в наличии
Описание
Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы
Описание
Струбцина кованая F-образная ЭНКОР изготовлена из конструкционной стали, винт зажима имеет правую трапецеидальную однозаходную резьбу для обеспечения высокого усилия зажима. Струбцины этого типа обеспечивают зажим по всей длине штанги.
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Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы