Струбцина трубная 3/4

Комплект деталей для сборки струбцины, состоящий из двух головок, монтируемых на подходящую по длине трубу с внешним диаметром около 26 мм (стандартная водопроводная труба 3/4 дюйма). Неподвижная часть с винтовым упором накручивается на резьбу, подвижная оборудована подпружиненным фиксатором для быстрой подгонки ширины захвата. Корпусные детали струбцины отлиты из качественного высокопрочного чугуна, ходовой винт и зажимные шайбы подвижного упора стальные.