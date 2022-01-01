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Струбцина трубная 3/4
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Струбцины
    Струбцина трубная 3/4
    Арт. jet_14216
    Струбцина трубная 3/4
    Струбцина трубная 3/4
      Струбцина трубная 3/4
      Струбцина трубная 3/4

      Струбцина трубная 3/4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_14216

      Характеристики

      Производитель
      		Wilton
      Тип зажимного инструмента
      		струбцина
      Класс товара
      		бытовой
      Вес, кг
      		1.2
      Макс. глубина зажима,мм
      		45
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Комплект деталей для сборки струбцины, состоящий из двух головок, монтируемых на подходящую по длине трубу с внешним диаметром около 26 мм (стандартная водопроводная труба 3/4 дюйма). Неподвижная часть с винтовым упором накручивается на резьбу, подвижная оборудована подпружиненным фиксатором для быстрой подгонки ширины захвата. Корпусные детали струбцины отлиты из качественного высокопрочного чугуна, ходовой винт и зажимные шайбы подвижного упора стальные.