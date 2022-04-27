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Струйная трубка 360 градусов VP 160S (2.643-254.0)
5.0
2
Найти аналог
Фрезы и сопла для моек высокого давления
    Струйная трубка 360 градусов VP 160S (2.643-254.0)
    Арт. X131504193
    5.0
    2
    Струйная трубка 360 градусов VP 160S (2.643-254.0)

      Струйная трубка 360 градусов VP 160S (2.643-254.0)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131504193
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		1
      Материал аксессуаров
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Трубка струйная Vario Power Short 360° VP 180 S Karcher 2.643-254.0 - короткая трубка к мойкам высокого давления Karcher для подачи воды. Совместима с оборудованием серии K2 - K7. Трубка идеально подходит для очистки близкорасположенных труднодоступных мест, например: подкрылки автомобиля и мотоцикла, водостоки. Оснащена шарниром, обеспечивающим поворот оснастки в секторе 360°.