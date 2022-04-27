Струйная трубка 360 градусов VP 160S (2.643-254.0)

Трубка струйная Vario Power Short 360° VP 180 S Karcher 2.643-254.0 - короткая трубка к мойкам высокого давления Karcher для подачи воды. Совместима с оборудованием серии K2 - K7. Трубка идеально подходит для очистки близкорасположенных труднодоступных мест, например: подкрылки автомобиля и мотоцикла, водостоки. Оснащена шарниром, обеспечивающим поворот оснастки в секторе 360°.