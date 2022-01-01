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Стружкоотсос DC-900A 230B 10001051MA
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Стружкоотсосы
    Стружкоотсос DC-900A 230B 10001051MA
    Арт. Х12403724
    Стружкоотсос DC-900A 230B 10001051MA

      Стружкоотсос DC-900A 230B 10001051MA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х12403724

      Характеристики

      Габариты, мм
      		900x450x1600
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		230
      Диаметр патрубка пылесоса, мм
      		100
      Количество всасывающих отверстий, шт
      		1
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Вытяжная установка Jet DC-900A - это эффективное, лёгкое и компактное решение задачи удаления стружки и опилок, возникающих при эксплуатации деревообрабатывающих станков. Модификация сделана на базе хорошо себя зарекомендовавшей модели DC-900, основные отличия от которой более мощный двигатель и крыльчатка вентилятора из стали взамен пластиковой.

        Подключение к станку производят при помощи 100-миллиметрового шланга. Асинхронный двигатель и ёмкий пылесборник способствуют надежной и продолжительной эксплуатации без частых перерывов на обслуживание и охлаждение. Загрязненный воздух попадает в вентилятор с металлическими лопастями и через коллектор направляется в фильтрующий мешок, который задерживает мелкие частицы, крупный же мусор сепарируется и скапливается в полиэтиленовом мешке. Тонкость фильтрации определяется характеристиками ткани, из которой сделан фильтр и в стандартной комплектации обеспечивает надежный отсев частиц более 30 мкм.