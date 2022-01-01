Стружкоотсос DC-900A 230B 10001051MA

Вытяжная установка Jet DC-900A - это эффективное, лёгкое и компактное решение задачи удаления стружки и опилок, возникающих при эксплуатации деревообрабатывающих станков. Модификация сделана на базе хорошо себя зарекомендовавшей модели DC-900, основные отличия от которой более мощный двигатель и крыльчатка вентилятора из стали взамен пластиковой.

Подключение к станку производят при помощи 100-миллиметрового шланга. Асинхронный двигатель и ёмкий пылесборник способствуют надежной и продолжительной эксплуатации без частых перерывов на обслуживание и охлаждение. Загрязненный воздух попадает в вентилятор с металлическими лопастями и через коллектор направляется в фильтрующий мешок, который задерживает мелкие частицы, крупный же мусор сепарируется и скапливается в полиэтиленовом мешке. Тонкость фильтрации определяется характеристиками ткани, из которой сделан фильтр и в стандартной комплектации обеспечивает надежный отсев частиц более 30 мкм.