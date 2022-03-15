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Стружкоотсос Jet DC-900A (230 В)
5.0
2
22 000 ₽
Стружкоотсосы
  • Персональная скидка
Стружкоотсос Jet DC-900A (230 В)
Арт. Х12403894
5.0
2
Стружкоотсос Jet DC-900A (230 В)
Стружкоотсос Jet DC-900A (230 В)
Стружкоотсос Jet DC-900A (230 В)
Стружкоотсос Jet DC-900A (230 В)
Стружкоотсос Jet DC-900A (230 В)
Стружкоотсос Jet DC-900A (230 В)
  • Персональная скидка
Стружкоотсос Jet DC-900A (230 В)
Стружкоотсос Jet DC-900A (230 В)
Стружкоотсос Jet DC-900A (230 В)
Стружкоотсос Jet DC-900A (230 В)
Стружкоотсос Jet DC-900A (230 В)
Стружкоотсос Jet DC-900A (230 В)

Стружкоотсос Jet DC-900A (230 В)

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22 000 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 290 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
Арт. Х12403894
5.0
2

Характеристики

Производитель
Jet
Страна производства
Китай
Родина бренда
Швейцария
Габариты, мм
1600x900x450
Частота, Гц
50
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
22 000 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 290 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Стружкоотсос JET DC-900A 10001051MA очищает выходящий воздух при помощи матерчатого фильтра с тонкостью фильтрации 30 мкм. Модель используется совместно со станками по деревообработке. Стальная крыльчатка не повреждается древесной стружкой и обеспечивает стабильную продолжительную эксплуатацию агрегата. Прозрачный мешок позволяет визуально оценивать уровень его заполненности.

    Преимущества

    • Подставка на роликах для удобства транспортировки
    • Простая и быстрая установка мешка  с помощью быстрозажимного хомута
    • Разряжение стружкоотсоса JET DC-900A 10001051MA - 1000 Па
    • Оптимальный диаметр подсоединения пылесборного мешка (380 мм)