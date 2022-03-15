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Стружкоотсос Jet DC-900A (230 В)
Арт. Х12403894
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Габариты, мм
|1600x900x450
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Частота, Гц
|50
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- Стружкоотсос JET DC-900A 10001051MA очищает выходящий воздух при помощи матерчатого фильтра с тонкостью фильтрации 30 мкм. Модель используется совместно со станками по деревообработке. Стальная крыльчатка не повреждается древесной стружкой и обеспечивает стабильную продолжительную эксплуатацию агрегата. Прозрачный мешок позволяет визуально оценивать уровень его заполненности.
Преимущества
- Подставка на роликах для удобства транспортировки
- Простая и быстрая установка мешка с помощью быстрозажимного хомута
- Разряжение стружкоотсоса JET DC-900A 10001051MA - 1000 Па
- Оптимальный диаметр подсоединения пылесборного мешка (380 мм)