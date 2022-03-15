Стружкоотсос Jet DC-900A (230 В)

Преимущества

Подставка на роликах для удобства транспортировки

Простая и быстрая установка мешка с помощью быстрозажимного хомута

Разряжение стружкоотсоса JET DC-900A 10001051MA - 1000 Па

Оптимальный диаметр подсоединения пылесборного мешка (380 мм)

Стружкоотсос JET DC-900A 10001051MA очищает выходящий воздух при помощи матерчатого фильтра с тонкостью фильтрации 30 мкм. Модель используется совместно со станками по деревообработке. Стальная крыльчатка не повреждается древесной стружкой и обеспечивает стабильную продолжительную эксплуатацию агрегата. Прозрачный мешок позволяет визуально оценивать уровень его заполненности.