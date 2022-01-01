Точильный станок Sturm BG60152U

Преимущества

Прозрачный полимерный экран легко поворачивается на нужный угол и защищает от вылета мелких частиц, не закрывая обзор оператору

На кожухе диска расположен технический люк для подсоединения вспомогательных устройств на вал двигателя

Адаптирован для доп. насадок

Имеет небольшие габариты и малый вес

Асинхронный двигатель с аккуратно сбалансированными валами обеспечивает постоянное число оборотов точильного круга

Эластичный не спутывающийся полимерный кабель для надежного питания в любых условиях

Установка в любом месте рабочего стола для организации удобного технологического процесса

Защитные кожухи выполнены из прочной стали, устойчивой к отлетающей стружке и абразивной пыли

Для придания повышенной устойчивости в основании предусмотрены четыре отверстия

Крепление к верстаку препятствует движению оборудования от стартовой вибрации

Поддон для воды в комплекте

Точильный станок Sturm 150х16х12,7 мм, 280 Вт, 2950 об/мин, адаптирован для доп.насадок BG60152U предназначен для заточки режущего инструмента и шлифования металлических заготовок. Установку оборудования производят на верстак через монтажные отверстия. Асинхронный двигатель выдерживает значительные нагрузки, не пробуксовывает и не перегревается при плотном прижиме детали к шлифовальному диску. Стальные упоры с изменяемой дистанцией позволяют надежнее вести заготовку. Сбалансированный ротор и соосная проточка однородных переходников вала сводит рабочие вибрации и биение точильных кругов к минимуму для качественной обработки тонких лезвий. Пусковая клавиша герметично закрыта силиконовым колпачком от попадания внутрь воды и пыли. Дополнительно можно приобрести насадку для заточки сверл (арт.BG60-1520U) и светильники (арт.IWA30, IWA50) для подсветки рабочей зоны.