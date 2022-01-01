Насадка для заточки сверл на точильный станок Sturm BG60-1520U,3-10 мм (ДЛЯ BG60152U/BG60202U)
Арт. О00000015259
Насадка для заточки сверл на точильный станок Sturm BG60-1520U,3-10 мм (ДЛЯ BG60152U/BG60202U)
Арт. О00000015259
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
- Устанавливается на точильно-шлифовальные станки торговой марки STURM! BG60152U, STURM! BG60202U.
Преимущества
- С помощью данной насадки пользователь может выполнить заточку и доводку большинства типа сверл, не обладая большим опытом
- Для получения требуемой геометрии режущей кромки сверла насадка обеспечивает точность зажима заготовки под нужным углом к поверхности точильного камня
- Заточка выполняться под фиксированным углом, поэтому поворот получается точным, а режущие поверхности сверл абсолютно симметричными
- Абразивный круг насадки изготовлен из электрокорунда с мелкой зернистостью, имеет высокую геометрическую точность и хороший теплоотвод для предотвращения термического разупрочнения наконечников сверл
- Точная балансировка штока обеспечивает отсутствие биения заточного круга на рабочих оборотах для достижения наилучшего результата качества