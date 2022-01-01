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Насадка для заточки сверл на точильный станок Sturm BG60-1520U,3-10 мм (ДЛЯ BG60152U/BG60202U)
950 ₽
Насадки на дрель для заточки сверл
    Насадка для заточки сверл на точильный станок Sturm BG60-1520U,3-10 мм (ДЛЯ BG60152U/BG60202U)
    Арт. О00000015259
    Насадка для заточки сверл на точильный станок Sturm BG60-1520U,3-10 мм (ДЛЯ BG60152U/BG60202U)
    Насадка для заточки сверл на точильный станок Sturm BG60-1520U,3-10 мм (ДЛЯ BG60152U/BG60202U)
    Насадка для заточки сверл на точильный станок Sturm BG60-1520U,3-10 мм (ДЛЯ BG60152U/BG60202U)
      Насадка для заточки сверл на точильный станок Sturm BG60-1520U,3-10 мм (ДЛЯ BG60152U/BG60202U)
      Насадка для заточки сверл на точильный станок Sturm BG60-1520U,3-10 мм (ДЛЯ BG60152U/BG60202U)
      Насадка для заточки сверл на точильный станок Sturm BG60-1520U,3-10 мм (ДЛЯ BG60152U/BG60202U)

      Насадка для заточки сверл на точильный станок Sturm BG60-1520U,3-10 мм (ДЛЯ BG60152U/BG60202U)

      950 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000015259

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Все характеристики
      950 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Устанавливается на точильно-шлифовальные станки торговой марки STURM! BG60152U, STURM! BG60202U.

        Преимущества

        • С помощью данной насадки пользователь может выполнить заточку и доводку большинства типа сверл, не обладая большим опытом
        • Для получения требуемой геометрии режущей кромки сверла насадка обеспечивает точность зажима заготовки под нужным углом к поверхности точильного камня
        • Заточка выполняться под фиксированным углом, поэтому поворот получается точным, а режущие поверхности сверл абсолютно симметричными
        • Абразивный круг насадки изготовлен из электрокорунда с мелкой зернистостью, имеет высокую геометрическую точность и хороший теплоотвод для предотвращения термического разупрочнения наконечников сверл
        • Точная балансировка штока обеспечивает отсутствие биения заточного круга на рабочих оборотах для достижения наилучшего результата качества