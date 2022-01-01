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STURM 9018-SDS-F75*250 Насадка SDS+ долото 75*250мм
Найти аналог
Долота
    STURM 9018-SDS-F75*250 Насадка SDS+ долото 75*250мм
    Арт. 9003135
    STURM 9018-SDS-F75*250 Насадка SDS+ долото 75*250мм

      STURM 9018-SDS-F75*250 Насадка SDS+ долото 75*250мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9003135

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Тип хвостовика
      		SDS-Plus
      Длина, мм
      		250
      Ширина, мм
      		40
      Вес, кг
      		0.25
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Насадка SDS-Plus долото Sturm 9018-SDS-F40x250 совместима с электрическим перфоратором. Модель используется при работе с бетоном, кирпичом, камнем и другими прочными поверхностями.

        Преимущества и особенности:

        • Насадка произведена из высокопрочного металлического сплава;
        • Материал не подвержен износу и деформации, а также выдерживает большие механические нагрузки.

        Комплектация:

        • Насадка SDS-Plus долото Sturm 9018-SDS-F40x250 – 1 шт.