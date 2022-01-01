STURM 9018-SDS-F75*250 Насадка SDS+ долото 75*250мм
Арт. 9003135
Характеристики
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Производитель
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Тип хвостовика
|SDS-Plus
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Длина, мм
|250
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Ширина, мм
|40
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Вес, кг
|0.25
Описание товара:
Насадка SDS-Plus долото Sturm 9018-SDS-F40x250 совместима с электрическим перфоратором. Модель используется при работе с бетоном, кирпичом, камнем и другими прочными поверхностями.
Преимущества и особенности:
- Насадка произведена из высокопрочного металлического сплава;
- Материал не подвержен износу и деформации, а также выдерживает большие механические нагрузки.
Комплектация:
- Насадка SDS-Plus долото Sturm 9018-SDS-F40x250 – 1 шт.