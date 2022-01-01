STURM 9018-SDS-F75*250 Насадка SDS+ долото 75*250мм

Описание товара:

Насадка SDS-Plus долото Sturm 9018-SDS-F40x250 совместима с электрическим перфоратором. Модель используется при работе с бетоном, кирпичом, камнем и другими прочными поверхностями.

Преимущества и особенности:

Насадка произведена из высокопрочного металлического сплава;

Материал не подвержен износу и деформации, а также выдерживает большие механические нагрузки.

Комплектация: