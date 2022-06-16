Автономное пусковое устройство Sturm BC1212
Арт. О00000007952
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Защита от влаги и пыли
|IP20
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Тип индикации
|дисплей
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Автономное пусковое устройство Sturm BC1212 обладает небольшими размерами и успешно справляется с пуском легковых автомобилей. Благодаря прочному корпусу обеспечивается длительный срок службы. Комплектация позволяет использовать устройство также для зарядки мобильных телефонов. Встроенная функция защиты от обратной зарядки продлевает срок службы изделия и обеспечивает сохранение оптимального качества зарядного процесса в течение длительного времени.
Преимущества
- Небольшие размеры и вес
- Прочный корпус
- Информативный LCD дисплей
- Длительный срок службы
- Для удобства работы в темное время суток на корпусе Sturm BC1212 располагается фонарик