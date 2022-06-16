Автономное пусковое устройство Sturm BC1212 обладает небольшими размерами и успешно справляется с пуском легковых автомобилей. Благодаря прочному корпусу обеспечивается длительный срок службы. Комплектация позволяет использовать устройство также для зарядки мобильных телефонов. Встроенная функция защиты от обратной зарядки продлевает срок службы изделия и обеспечивает сохранение оптимального качества зарядного процесса в течение длительного времени.

Преимущества