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Автономное пусковое устройство Sturm BC1212
5.0
2
Найти аналог
Пусковые устройства
    Автономное пусковое устройство Sturm BC1212
    Арт. О00000007952
    5.0
    2
    Автономное пусковое устройство Sturm BC1212
    Автономное пусковое устройство Sturm BC1212
    Автономное пусковое устройство Sturm BC1212
      Автономное пусковое устройство Sturm BC1212
      Автономное пусковое устройство Sturm BC1212
      Автономное пусковое устройство Sturm BC1212

      Автономное пусковое устройство Sturm BC1212

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. О00000007952
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защита от влаги и пыли
      		IP20
      Тип индикации
      		дисплей
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Автономное пусковое устройство Sturm BC1212 обладает небольшими размерами и успешно справляется с пуском легковых автомобилей. Благодаря прочному корпусу обеспечивается длительный срок службы. Комплектация позволяет использовать устройство также для зарядки мобильных телефонов. Встроенная функция защиты от обратной зарядки продлевает срок службы изделия и обеспечивает сохранение оптимального качества зарядного процесса в течение длительного времени.

        Преимущества

        • Небольшие размеры и вес
        • Прочный корпус
        • Информативный LCD дисплей
        • Длительный срок службы
        • Для удобства работы в темное время суток на корпусе Sturm BC1212 располагается фонарик