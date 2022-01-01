Универсальная триммерная головка Sturm BT9252D-999
Арт. О00000038927
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип аксессуара
|триммерная головка
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Тип триммерной головки
|полуавтоматический
- Головка триммерная универсальная Sturm BT9252D-999 используется совместно с триммерами и предназначена для скашивания травы леской диаметром 2.0-2.4 мм. В комплекте имеются три гайки-переходника, которые обеспечивает совместимость с большинством триммеров. Для замены гайки необходимо разобрать головку. Болт вкручивается в установленную гайку.
Преимущества
- Открытая проушина обеспечивает легкую подачу корда
- Оптимальное сочетание материалов обеспечивает очень продолжительный срок службы
- Идеально подходит для кошения травы
- Триммерная головка легко устанавливается, загружается и ей легко работать
- Корд подается автоматически во время работы
- Головка оснащена открытым отверстием для облегчения заправки головки новым кордом