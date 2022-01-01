Универсальная триммерная головка Sturm BT9252D-999

Преимущества

Открытая проушина обеспечивает легкую подачу корда

Оптимальное сочетание материалов обеспечивает очень продолжительный срок службы

Идеально подходит для кошения травы

Триммерная головка легко устанавливается, загружается и ей легко работать

Корд подается автоматически во время работы

Головка оснащена открытым отверстием для облегчения заправки головки новым кордом

Головка триммерная универсальная Sturm BT9252D-999 используется совместно с триммерами и предназначена для скашивания травы леской диаметром 2.0-2.4 мм. В комплекте имеются три гайки-переходника, которые обеспечивает совместимость с большинством триммеров. Для замены гайки необходимо разобрать головку. Болт вкручивается в установленную гайку.