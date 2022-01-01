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Универсальная триммерная головка Sturm BT9252D-999
520 ₽
Головки триммерные (шпульки)
    Универсальная триммерная головка Sturm BT9252D-999
    Арт. О00000038927
    Универсальная триммерная головка Sturm BT9252D-999

      Универсальная триммерная головка Sturm BT9252D-999

      520 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000038927

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		триммерная головка
      Тип триммерной головки
      		полуавтоматический
      Все характеристики
      520 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Головка триммерная универсальная Sturm BT9252D-999 используется совместно с триммерами и предназначена для скашивания травы леской диаметром 2.0-2.4 мм. В комплекте имеются три гайки-переходника, которые обеспечивает совместимость с большинством триммеров. Для замены гайки необходимо разобрать головку. Болт вкручивается в установленную гайку.

        Преимущества

        • Открытая проушина обеспечивает легкую подачу корда
        • Оптимальное сочетание материалов обеспечивает очень продолжительный срок службы
        • Идеально подходит для кошения травы
        • Триммерная головка легко устанавливается, загружается и ей легко работать
        • Корд подается автоматически во время работы
        • Головка оснащена открытым отверстием для облегчения заправки головки новым кордом
         