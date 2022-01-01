Бетономешалка Sturm CM20130RF, 650 Вт, 130 л, 30 об/мин, вес 40 кг, мощность 650 вт

Бетономешалка Sturm CM20130RF
Арт. О00000034438
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Частота, Гц
|50
|
Напряжение сети, В
|220
С этим товаром смотрят
- Бетономешалка Sturm 650 Вт, 130 л, 30 об/мин CM20130RF применяется на строительных площадках для приготовления смесей и растворов. Агрегат оснащен надежным асинхронным двигателем, который не нуждается в специальном техническом обслуживании. Бак изготовлен из стали высокого качества для глубокой вытяжки (подобную сталь используют при производстве кузовных элементов в машиностроении). Венец выполнен из серого чугуна, что способствует снижению износа пары венец/шестерня и исключает необходимость дополнительной смазки. Порошковая краска создает долговечное и прочное покрытие на поверхности бетоносмесителя и обеспечивает защиту от появления коррозии
Преимущества
- Объем по загрузке сухих компонентов смеси - 75 литров
- Стабильная работа привода с оптимальным охлаждением
- Наличие стальной вставки в шкиву обеспечивает защиту от проворачивания вала при воздействии пиковых нагрузок
- Быстрое изготовление готовой смеси (в течение 2-х минут после загрузки всех компонентов)
- Возможность непрерывной работы 45 минут, большой объем готовой смеси при непрерывном цикле работы
- Защита от перегрева электродвигателя Sturm 650 Вт, 130 л, 30 об/мин CM20130RF
- Транспортировочные колеса
- Легкая замена подшипников
- Долгий срок службы