Бетономешалка Sturm CM20130RF, 650 Вт, 130 л, 30 об/мин, вес 40 кг, мощность 650 вт

Преимущества

Объем по загрузке сухих компонентов смеси - 75 литров

Стабильная работа привода с оптимальным охлаждением

Наличие стальной вставки в шкиву обеспечивает защиту от проворачивания вала при воздействии пиковых нагрузок

Быстрое изготовление готовой смеси (в течение 2-х минут после загрузки всех компонентов)

Возможность непрерывной работы 45 минут, большой объем готовой смеси при непрерывном цикле работы

Защита от перегрева электродвигателя Sturm 650 Вт, 130 л, 30 об/мин CM20130RF

Транспортировочные колеса

Легкая замена подшипников

Долгий срок службы

Бетономешалка Sturm 650 Вт, 130 л, 30 об/мин CM20130RF применяется на строительных площадках для приготовления смесей и растворов. Агрегат оснащен надежным асинхронным двигателем, который не нуждается в специальном техническом обслуживании. Бак изготовлен из стали высокого качества для глубокой вытяжки (подобную сталь используют при производстве кузовных элементов в машиностроении). Венец выполнен из серого чугуна, что способствует снижению износа пары венец/шестерня и исключает необходимость дополнительной смазки. Порошковая краска создает долговечное и прочное покрытие на поверхности бетоносмесителя и обеспечивает защиту от появления коррозии