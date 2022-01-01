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Бетономешалка Sturm CM20130RF, 650 Вт, 130 л, 30 об/мин, вес 40 кг, мощность 650 вт
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Бетономешалки
    Бетономешалка Sturm CM20130RF
    Арт. О00000034438
    Бетономешалка Sturm CM20130RF, 650 Вт, 130 л, 30 об/мин, вес 40 кг, мощность 650 вт
    Бетономешалка Sturm CM20130RF, 650 Вт, 130 л, 30 об/мин, вес 40 кг, мощность 650 вт
    Бетономешалка Sturm CM20130RF, 650 Вт, 130 л, 30 об/мин, вес 40 кг, мощность 650 вт
    Бетономешалка Sturm CM20130RF, 650 Вт, 130 л, 30 об/мин, вес 40 кг, мощность 650 вт
      Бетономешалка Sturm CM20130RF, 650 Вт, 130 л, 30 об/мин, вес 40 кг, мощность 650 вт
      Бетономешалка Sturm CM20130RF, 650 Вт, 130 л, 30 об/мин, вес 40 кг, мощность 650 вт
      Бетономешалка Sturm CM20130RF, 650 Вт, 130 л, 30 об/мин, вес 40 кг, мощность 650 вт
      Бетономешалка Sturm CM20130RF, 650 Вт, 130 л, 30 об/мин, вес 40 кг, мощность 650 вт

      Бетономешалка Sturm CM20130RF

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000034438

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бетономешалка Sturm 650 Вт, 130 л, 30 об/мин CM20130RF применяется на строительных площадках для приготовления смесей и растворов. Агрегат оснащен надежным асинхронным двигателем, который не нуждается в специальном техническом обслуживании. Бак изготовлен из стали высокого качества для глубокой вытяжки (подобную сталь используют при производстве кузовных элементов в машиностроении). Венец выполнен из серого чугуна, что способствует снижению износа пары венец/шестерня и исключает необходимость дополнительной смазки. Порошковая краска создает долговечное и прочное покрытие на поверхности бетоносмесителя и обеспечивает защиту от появления коррозии

        Преимущества

        • Объем по загрузке сухих компонентов смеси - 75 литров
        • Стабильная работа привода с оптимальным охлаждением
        • Наличие стальной вставки в шкиву обеспечивает защиту от проворачивания вала при воздействии пиковых нагрузок
        • Быстрое изготовление готовой смеси (в течение 2-х минут после загрузки всех компонентов)
        • Возможность непрерывной работы 45 минут, большой объем готовой смеси при непрерывном цикле работы
        • Защита от перегрева электродвигателя Sturm 650 Вт, 130 л, 30 об/мин CM20130RF
        • Транспортировочные колеса
        • Легкая замена подшипников
        • Долгий срок службы