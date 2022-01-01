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Бетономешалка Sturm CM20160RF, 850 Вт, 160 л, 30 об/мин, вес 49 кг
22 700 ₽
Бетономешалки
  • Персональная скидка
Бетономешалка Sturm CM20160RF
Арт. О00000034439
Бетономешалка Sturm CM20160RF, 850 Вт, 160 л, 30 об/мин, вес 49 кг
Бетономешалка Sturm CM20160RF, 850 Вт, 160 л, 30 об/мин, вес 49 кг
Бетономешалка Sturm CM20160RF, 850 Вт, 160 л, 30 об/мин, вес 49 кг
  • Персональная скидка
Бетономешалка Sturm CM20160RF, 850 Вт, 160 л, 30 об/мин, вес 49 кг
Бетономешалка Sturm CM20160RF, 850 Вт, 160 л, 30 об/мин, вес 49 кг
Бетономешалка Sturm CM20160RF, 850 Вт, 160 л, 30 об/мин, вес 49 кг

Бетономешалка Sturm CM20160RF

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22 700 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 903 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
Арт. О00000034439

Характеристики

Производитель
Sturm
Страна производства
Россия
Родина бренда
Германия
Частота, Гц
50
Напряжение сети, В
220
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
22 700 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 903 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Бетономешалка Sturm 850 Вт, 160 л, 30 об/мин CM20160RF применяется на строительных площадках для приготовления смесей и растворов. Агрегат оснащен надежным асинхронным двигателем, который не нуждается в специальном техническом обслуживании. Бак изготовлен из стали высокого качества для глубокой вытяжки (подобную сталь используют при производстве кузовных элементов в машиностроении). Венец выполнен из серого чугуна, что способствует снижению износа пары венец/шестерня и исключает необходимость дополнительной смазки. Порошковая краска создает долговечное и прочное покрытие на поверхности бетоносмесителя и обеспечивает защиту от появления коррозии

    Преимущества

    • Объем по загрузке сухих компонентов смеси - 87 литров
    • Стабильная работа привода с оптимальным охлаждением
    • Наличие стальной вставки в шкиву обеспечивает защиту от проворачивания вала при воздействии пиковых нагрузок
    • Быстрое изготовление готовой смеси (в течение 2-х минут после загрузки всех компонентов)
    • Возможность непрерывной работы 45 минут, большой объем готовой смеси при непрерывном цикле работы
    • Защита от перегрева электродвигателя
    • Транспортировочные колеса
    • Легкая замена подшипников
    • Долгий срок службы Sturm 850 Вт, 160 л, 30 об/мин CM20160RF