Бетономешалка Sturm CM20160RF, 850 Вт, 160 л, 30 об/мин, вес 49 кг

Преимущества

Объем по загрузке сухих компонентов смеси - 87 литров

Стабильная работа привода с оптимальным охлаждением

Наличие стальной вставки в шкиву обеспечивает защиту от проворачивания вала при воздействии пиковых нагрузок

Быстрое изготовление готовой смеси (в течение 2-х минут после загрузки всех компонентов)

Возможность непрерывной работы 45 минут, большой объем готовой смеси при непрерывном цикле работы

Защита от перегрева электродвигателя

Транспортировочные колеса

Легкая замена подшипников

Долгий срок службы Sturm 850 Вт, 160 л, 30 об/мин CM20160RF

Бетономешалка Sturm 850 Вт, 160 л, 30 об/мин CM20160RF применяется на строительных площадках для приготовления смесей и растворов. Агрегат оснащен надежным асинхронным двигателем, который не нуждается в специальном техническом обслуживании. Бак изготовлен из стали высокого качества для глубокой вытяжки (подобную сталь используют при производстве кузовных элементов в машиностроении). Венец выполнен из серого чугуна, что способствует снижению износа пары венец/шестерня и исключает необходимость дополнительной смазки. Порошковая краска создает долговечное и прочное покрытие на поверхности бетоносмесителя и обеспечивает защиту от появления коррозии