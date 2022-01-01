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Масло для пильных цепей Sturm G-Energy Universal Cchain&Bar Lubricant OC0101, 0.946 л
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Смазочные масла для цепей и пил
    Масло для пильных цепей Sturm G-Energy Universal Cchain&Bar Lubricant OC0101, 0.946 л
    Арт. О00000030946
    Масло для пильных цепей Sturm G-Energy Universal Cchain&Bar Lubricant OC0101, 0.946 л
    Масло для пильных цепей Sturm G-Energy Universal Cchain&Bar Lubricant OC0101, 0.946 л
      Масло для пильных цепей Sturm G-Energy Universal Cchain&Bar Lubricant OC0101, 0.946 л
      Масло для пильных цепей Sturm G-Energy Universal Cchain&Bar Lubricant OC0101, 0.946 л

      Масло для пильных цепей Sturm G-Energy Universal Cchain&Bar Lubricant OC0101, 0.946 л

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000030946

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вид
      		минеральное
      Объем, л
      		0.946
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Универсальное всесезонное масло, специально разработанное для смазывания режущих цепей пил, направляющих шин и звездочек, всех типов цепных бензо- и электропил. Изготавливается на основе высокоочищенных минеральных базовых масел и специально подобранного пакета присадок. Позволяет сохранить цепь и шину пилы от коррозии при длительном хранении. 

        Преимущества

        • Специальная рецептура масла позволяет защитить цепь и шину пилы от влаги, предотвратить коррозию при длительном хранении и тем самым продлить срок службы инструмента
        • Благодаря пакету специальных, высококачественных присадок масло обладает отличной адгезией, надежно удерживается на рабочей гарнитуре цепной пилы, обеспечивая, в то же время, качественную смазку трущихся деталей и удаление опилок, грязи и продуктов естественного износа