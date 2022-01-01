Масло для пильных цепей Sturm G-Energy Universal Cchain&Bar Lubricant OC0101, 0.946 л
Арт. О00000030946
Масло для пильных цепей Sturm G-Energy Universal Cchain&Bar Lubricant OC0101, 0.946 л
Арт. О00000030946
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вид
|минеральное
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Объем, л
|0.946
- Универсальное всесезонное масло, специально разработанное для смазывания режущих цепей пил, направляющих шин и звездочек, всех типов цепных бензо- и электропил. Изготавливается на основе высокоочищенных минеральных базовых масел и специально подобранного пакета присадок. Позволяет сохранить цепь и шину пилы от коррозии при длительном хранении.
Преимущества
- Специальная рецептура масла позволяет защитить цепь и шину пилы от влаги, предотвратить коррозию при длительном хранении и тем самым продлить срок службы инструмента
- Благодаря пакету специальных, высококачественных присадок масло обладает отличной адгезией, надежно удерживается на рабочей гарнитуре цепной пилы, обеспечивая, в то же время, качественную смазку трущихся деталей и удаление опилок, грязи и продуктов естественного износа