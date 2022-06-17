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Горелка газовая с пьезоподжигом Sturm 5015-KL-02
5.0
2
580 ₽
Паяльные лампы
    Горелка газовая с пьезоподжигом Sturm 5015-KL-02
    Арт. О00000009871
    5.0
    2
    Горелка газовая с пьезоподжигом Sturm 5015-KL-02
    Горелка газовая с пьезоподжигом Sturm 5015-KL-02
    Горелка газовая с пьезоподжигом Sturm 5015-KL-02
    Горелка газовая с пьезоподжигом Sturm 5015-KL-02
    Горелка газовая с пьезоподжигом Sturm 5015-KL-02
    Горелка газовая с пьезоподжигом Sturm 5015-KL-02
      Горелка газовая с пьезоподжигом Sturm 5015-KL-02
      Горелка газовая с пьезоподжигом Sturm 5015-KL-02
      Горелка газовая с пьезоподжигом Sturm 5015-KL-02
      Горелка газовая с пьезоподжигом Sturm 5015-KL-02
      Горелка газовая с пьезоподжигом Sturm 5015-KL-02
      Горелка газовая с пьезоподжигом Sturm 5015-KL-02

      Горелка газовая с пьезоподжигом Sturm 5015-KL-02

      580 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000009871
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип соединения
      		цанговое
      Температура нагрева, °C
      		1300
      Все характеристики
      580 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Горелка газовая Sturm 5015 kl 02 пригодится и в быту, и в профессиональной сфере, и даже в походных условиях. С помощью горелки можно нагреть предметы, разогреть трубопровод, провести ремонтные работы, разжечь костер. Применяется вместе с газовым баллоном. Благодаря своей уникальной системе подключения к баллону горелка предотвращает утечку газа, что повышает безопасность ее эксплуатации. Метод пьезоподжига очень удобен и эффективен, ведь с ним Sturm 5015 kl 02 зажигается с одного нажатия, а затем ее пламя и температура огня легко регулируется. Горелка работает бесперебойно и не боится сильного ветра, сохраняет стабильный огонь при наклоне любой степени.

        Преимущества горелка газовая Sturm 5015 kl 02

        • Просто зажигается
        • Долго горит
        • Нагрев до 1300 градусов
        • Предохранение от утечки газа
        • Удобно используется
        • Не потухнет при ветре или наклоне в сторону

        Комплектация

        • Горелка
        • Упаковка