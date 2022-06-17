Горелка газовая с пьезоподжигом Sturm 5015-KL-02
Арт. О00000009871
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип соединения
|цанговое
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Температура нагрева, °C
|1300
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Горелка газовая Sturm 5015 kl 02 пригодится и в быту, и в профессиональной сфере, и даже в походных условиях. С помощью горелки можно нагреть предметы, разогреть трубопровод, провести ремонтные работы, разжечь костер. Применяется вместе с газовым баллоном. Благодаря своей уникальной системе подключения к баллону горелка предотвращает утечку газа, что повышает безопасность ее эксплуатации. Метод пьезоподжига очень удобен и эффективен, ведь с ним Sturm 5015 kl 02 зажигается с одного нажатия, а затем ее пламя и температура огня легко регулируется. Горелка работает бесперебойно и не боится сильного ветра, сохраняет стабильный огонь при наклоне любой степени.
Преимущества горелка газовая Sturm 5015 kl 02
- Просто зажигается
- Долго горит
- Нагрев до 1300 градусов
- Предохранение от утечки газа
- Удобно используется
- Не потухнет при ветре или наклоне в сторону
Комплектация
- Горелка
- Упаковка