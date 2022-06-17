Горелка газовая с пьезоподжигом Sturm 5015-KL-02

Горелка газовая Sturm 5015 kl 02 пригодится и в быту, и в профессиональной сфере, и даже в походных условиях. С помощью горелки можно нагреть предметы, разогреть трубопровод, провести ремонтные работы, разжечь костер. Применяется вместе с газовым баллоном. Благодаря своей уникальной системе подключения к баллону горелка предотвращает утечку газа, что повышает безопасность ее эксплуатации. Метод пьезоподжига очень удобен и эффективен, ведь с ним Sturm 5015 kl 02 зажигается с одного нажатия, а затем ее пламя и температура огня легко регулируется. Горелка работает бесперебойно и не боится сильного ветра, сохраняет стабильный огонь при наклоне любой степени.

Преимущества горелка газовая Sturm 5015 kl 02

Просто зажигается

Долго горит

Нагрев до 1300 градусов

Предохранение от утечки газа

Удобно используется

Не потухнет при ветре или наклоне в сторону

Комплектация