Лопата снеговая Sturm 3010-15-16
Арт. О00000038356
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Материал рукоятки
|пластик
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Ручка на черенке
|Да
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- Лопата снеговая Sturm 3010-15-16 - удобная модель для очистки территории от глубоких сугробов. Оптимальные габариты ковша лопаты с усиленными ребрами жесткости делают ее одной из самых востребованных снегоуборочных лопат и позволяют использовать ее для уборки любого снега
Преимущества
- Ковш лопат изготовлен из полипропилена
- Кромка лопаты защищена специальным алюминиевым профилем с небольшим закруглением по краю - это позволяет легче убирать снег, где территория не очень ровная
- Поверхность лопатного ковша гладкая, за счет постоянного контроля за состоянием оснастки, что значительно снижает вероятность налипания снега
- Черенок изготовлен из алюминиевого профиля, что позволило значительно снизить вес лопаты в сборе
- Лопатный черенок заканчивается эргономической и крепкой V-образной ручкой, изготовленной так же из полипропилена, позволяющей удобно хранить лопату, когда она не используется