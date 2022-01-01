Преимущества

Ковш лопат изготовлен из полипропилена

Кромка лопаты защищена специальным алюминиевым профилем с небольшим закруглением по краю - это позволяет легче убирать снег, где территория не очень ровная

Поверхность лопатного ковша гладкая, за счет постоянного контроля за состоянием оснастки, что значительно снижает вероятность налипания снега

Черенок изготовлен из алюминиевого профиля, что позволило значительно снизить вес лопаты в сборе

Лопатный черенок заканчивается эргономической и крепкой V-образной ручкой, изготовленной так же из полипропилена, позволяющей удобно хранить лопату, когда она не используется

Лопата снеговая Sturm 3010-15-16 - удобная модель для очистки территории от глубоких сугробов. Оптимальные габариты ковша лопаты с усиленными ребрами жесткости делают ее одной из самых востребованных снегоуборочных лопат и позволяют использовать ее для уборки любого снега