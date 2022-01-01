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Лопата снеговая Sturm 3010-15-16
590 ₽
720 ₽
Лопаты для уборки снега
    Лопата снеговая Sturm 3010-15-16
    Арт. О00000038356
    Лопата снеговая Sturm 3010-15-16
    Лопата снеговая Sturm 3010-15-16
    Лопата снеговая Sturm 3010-15-16
      Лопата снеговая Sturm 3010-15-16
      Лопата снеговая Sturm 3010-15-16
      Лопата снеговая Sturm 3010-15-16

      Лопата снеговая Sturm 3010-15-16

      • -130 ₽
      590 ₽
      720 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000038356

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Материал рукоятки
      		пластик
      Ручка на черенке
      		Да
      Все характеристики
      • -130 ₽
      590 ₽
      720 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Лопата снеговая Sturm 3010-15-16 - удобная модель для очистки территории от глубоких сугробов. Оптимальные габариты ковша лопаты с усиленными ребрами жесткости делают ее одной из самых востребованных снегоуборочных лопат и позволяют использовать ее для уборки любого снега

        Преимущества

        • Ковш лопат изготовлен из полипропилена
        • Кромка лопаты защищена специальным алюминиевым профилем с небольшим закруглением по краю - это позволяет легче убирать снег, где территория не очень ровная
        • Поверхность лопатного ковша гладкая, за счет постоянного контроля за состоянием оснастки, что значительно снижает вероятность налипания снега
        • Черенок изготовлен из алюминиевого профиля, что позволило значительно снизить вес лопаты в сборе
        • Лопатный черенок заканчивается эргономической и крепкой V-образной ручкой, изготовленной так же из полипропилена, позволяющей удобно хранить лопату, когда она не используется