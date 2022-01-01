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Лопата Sturm 50*37 см 3010-15-18, морозостойкая
880 ₽
1 220 ₽
Лопаты для уборки снега
    Лопата Sturm 50*37 см 3010-15-18, морозостойкая
    Арт. О00000038357
    Лопата Sturm 50*37 см 3010-15-18, морозостойкая

      Лопата Sturm 50*37 см 3010-15-18, морозостойкая

      • -340 ₽
      880 ₽
      1 220 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000038357

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Материал рукоятки
      		пластик
      Ручка на черенке
      		Да
      Все характеристики
      • -340 ₽
      880 ₽
      1 220 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ковш лопат изготовлен из первичного блоксополимера пропилена специальной марки. Несмотря на большую ширину 500 мм, работать данной лопатой будет удобно за счет увеличенного размера ковша. Черенок изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой окраской, что позволило значительно снизить вес лопаты в сборе и избежать свойства алюминия пачкаться во время соприкосновения с ним

        Преимущества

        • Кромка лопаты защищена специальным алюминиевым профилем с небольшим закруглением по краю
        • Ковш лопаты изготовлен из первичного блоксополимера пропилена