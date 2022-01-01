Лопата Sturm 50*37 см 3010-15-18, морозостойкая

Преимущества

Кромка лопаты защищена специальным алюминиевым профилем с небольшим закруглением по краю

Ковш лопаты изготовлен из первичного блоксополимера пропилена

Ковш лопат изготовлен из первичного блоксополимера пропилена специальной марки. Несмотря на большую ширину 500 мм, работать данной лопатой будет удобно за счет увеличенного размера ковша. Черенок изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой окраской, что позволило значительно снизить вес лопаты в сборе и избежать свойства алюминия пачкаться во время соприкосновения с ним