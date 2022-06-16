Набор отверток Sturm 1040-02-SS3 (28 шт.)
Арт. Ю00000023818
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|1.23
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Габариты, мм
|290x240x50
- Набор отверток Sturm 1040-02-SS3, 28 предметов - для монтажа и демонтажа крепежных изделий при выполнении ремонтных работ.
Преимущества
- Стержень изготовлен их хромованадиевой стали, хромоникелевое покрытие защищает поверхность от коррозии
- Твердость 54-56 HRC
- Намагниченная рабочая часть
- Хромоникелевое покрытие бит