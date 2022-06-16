Набор отверток Sturm 1040-02-SS3 (28 шт.)

Преимущества

Стержень изготовлен их хромованадиевой стали, хромоникелевое покрытие защищает поверхность от коррозии

Твердость 54-56 HRC

Намагниченная рабочая часть

Хромоникелевое покрытие бит

Набор отверток Sturm 1040-02-SS3, 28 предметов - для монтажа и демонтажа крепежных изделий при выполнении ремонтных работ.