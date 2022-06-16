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Набор отверток Sturm 1040-02-SS3 (28 шт.)
5.0
2
Найти аналог
Наборы отверток
    Набор отверток Sturm 1040-02-SS3 (28 шт.)
    Арт. Ю00000023818
    5.0
    2
    Набор отверток Sturm 1040-02-SS3 (28 шт.)
    Набор отверток Sturm 1040-02-SS3 (28 шт.)
      Набор отверток Sturm 1040-02-SS3 (28 шт.)
      Набор отверток Sturm 1040-02-SS3 (28 шт.)

      Набор отверток Sturm 1040-02-SS3 (28 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000023818
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		1.23
      Габариты, мм
      		290x240x50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Набор отверток Sturm 1040-02-SS3, 28 предметов - для монтажа и демонтажа крепежных изделий при выполнении ремонтных работ.

        Преимущества

        • Стержень изготовлен их хромованадиевой стали, хромоникелевое покрытие защищает поверхность от коррозии
        • Твердость 54-56 HRC 
        • Намагниченная рабочая часть
        • Хромоникелевое покрытие бит