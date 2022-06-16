Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Ножницы по металлу Sturm 1074-05-25
5.0
2
Найти аналог
Ножницы по металлу
    Ножницы по металлу Sturm 1074-05-25
    Арт. Х1305529
    5.0
    2
    Ножницы по металлу Sturm 1074-05-25

      Ножницы по металлу Sturm 1074-05-25

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х1305529
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		прямой
      Материал губок
      		инструментальная сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ножницы по металлу Sturm, 25см 1074-05-25 предназначены для раскройки листов из цветных металлов и стали толщиной не более 1 мм. Инструмент выполнены из инструментальной стали и осуществляет прямой рез.

        Преимущества

        • Разрезаемая толщина стали до 1 мм
        • Прямой рез
        • Компактный инструмент, длиной всего 25 см