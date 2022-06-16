Ножницы по металлу Sturm 1074-05-25
Арт. Х1305529
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|прямой
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Материал губок
|инструментальная сталь
- Ножницы по металлу Sturm, 25см 1074-05-25 предназначены для раскройки листов из цветных металлов и стали толщиной не более 1 мм. Инструмент выполнены из инструментальной стали и осуществляет прямой рез.
Преимущества
- Разрезаемая толщина стали до 1 мм
- Прямой рез
- Компактный инструмент, длиной всего 25 см