Ножницы по металлу Sturm 1074-05-25

Преимущества

Разрезаемая толщина стали до 1 мм

Прямой рез

Компактный инструмент, длиной всего 25 см

Ножницы по металлу Sturm, 25см 1074-05-25 предназначены для раскройки листов из цветных металлов и стали толщиной не более 1 мм. Инструмент выполнены из инструментальной стали и осуществляет прямой рез.