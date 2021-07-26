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Виброплита бензиновая Sturm PC8805DK
3.0
1
Найти аналог
Бензиновые виброплиты
    Виброплита бензиновая Sturm PC8805DK
    Арт. О00000030191
    3.0
    1
    Виброплита бензиновая Sturm PC8805DK
    Виброплита бензиновая Sturm PC8805DK
    Виброплита бензиновая Sturm PC8805DK
    Виброплита бензиновая Sturm PC8805DK
    Виброплита бензиновая Sturm PC8805DK
      Виброплита бензиновая Sturm PC8805DK
      Виброплита бензиновая Sturm PC8805DK
      Виброплита бензиновая Sturm PC8805DK
      Виброплита бензиновая Sturm PC8805DK
      Виброплита бензиновая Sturm PC8805DK

      Виброплита бензиновая Sturm PC8805DK

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. О00000030191
      3.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Вес, кг
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензиновая виброплита Sturm 3 л.с PC8805DK предназначена для уплотнения грунта, асфальта, щебня и песка. Мощный двигатель отличается экономичным потреблением топлива, низким уровнем шума и рабочих вибраций. Специальные винты на карбюраторе позволяют регулировать топливно-воздушную смесь в зависимости от качества бензина и количества оборотов на холостом ходу. Подошва закругленными краями препятствует образованию наплывов и неровностей на поверхности

        Преимущества

        • Виброплита оснащена складной рукояткой и откидными колесами для удобной перевозки и компактного хранения
        • Sturm 3 л.с PC8805DK удобна в использовании
        • Наличие в комплекте высококачественного силиконового коврика
        • Одноцилиндровый двигатель с верхним расположением клапанов OHV
        • Карбюратор легко запускает двигатель даже при отрицательных температурах
        • Чугунная гильза обеспечивает длительный срок эксплуатации
        • Датчик масла исключает запуск двигателя при низком уровне
        • Топливный бак имеет герметичную крышку
        • Картер - 0.4 л
        • Расход топлива - 450 г/кВтч