Виброплита бензиновая Sturm PC8805DK

Преимущества

Виброплита оснащена складной рукояткой и откидными колесами для удобной перевозки и компактного хранения

Sturm 3 л.с PC8805DK удобна в использовании

Наличие в комплекте высококачественного силиконового коврика

Одноцилиндровый двигатель с верхним расположением клапанов OHV

Карбюратор легко запускает двигатель даже при отрицательных температурах

Чугунная гильза обеспечивает длительный срок эксплуатации



Датчик масла исключает запуск двигателя при низком уровне

Топливный бак имеет герметичную крышку

Картер - 0.4 л

Расход топлива - 450 г/кВтч

Бензиновая виброплита Sturm 3 л.с PC8805DK предназначена для уплотнения грунта, асфальта, щебня и песка. Мощный двигатель отличается экономичным потреблением топлива, низким уровнем шума и рабочих вибраций. Специальные винты на карбюраторе позволяют регулировать топливно-воздушную смесь в зависимости от качества бензина и количества оборотов на холостом ходу. Подошва закругленными краями препятствует образованию наплывов и неровностей на поверхности