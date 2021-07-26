Виброплита бензиновая Sturm PC8805DK
Арт. О00000030191
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Вес, кг
|50
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- Бензиновая виброплита Sturm 3 л.с PC8805DK предназначена для уплотнения грунта, асфальта, щебня и песка. Мощный двигатель отличается экономичным потреблением топлива, низким уровнем шума и рабочих вибраций. Специальные винты на карбюраторе позволяют регулировать топливно-воздушную смесь в зависимости от качества бензина и количества оборотов на холостом ходу. Подошва закругленными краями препятствует образованию наплывов и неровностей на поверхности
Преимущества
- Виброплита оснащена складной рукояткой и откидными колесами для удобной перевозки и компактного хранения
- Sturm 3 л.с PC8805DK удобна в использовании
- Наличие в комплекте высококачественного силиконового коврика
- Одноцилиндровый двигатель с верхним расположением клапанов OHV
- Карбюратор легко запускает двигатель даже при отрицательных температурах
- Чугунная гильза обеспечивает длительный срок эксплуатации
- Датчик масла исключает запуск двигателя при низком уровне
- Топливный бак имеет герметичную крышку
- Картер - 0.4 л
- Расход топлива - 450 г/кВтч