STURM Пилки для лобзика 9019-03-101AO 5шт.

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Пилки Sturm 9019-03-101A предназначена для работы с лобзиком Штурм 101A. Набор изготовлен из высокоуглеродистой стали для работы с мягкими материалами (такими, как дерево, древесные плиты, покрытые пластиком и искусственные материалы) при применении инновационных технологий немецкой фирмы для быстрого и качественного выполнения работы. Имеют прогрессивное расположение зубьев. Они предназначены для прямых пропилов в листах средней толщины.