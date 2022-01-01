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STURM Пилки для лобзика 9019-03-101AO 5шт.
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Пилки для лобзиков
    STURM Пилки для лобзика 9019-03-101AO 5шт.
    Арт. 77777X900986

      STURM Пилки для лобзика 9019-03-101AO 5шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X900986

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пилки Sturm 9019-03-101A предназначена для работы с лобзиком Штурм 101A. Набор изготовлен из высокоуглеродистой стали для работы с мягкими материалами (такими, как дерево, древесные плиты, покрытые пластиком и искусственные материалы) при применении инновационных технологий немецкой фирмы для быстрого и качественного выполнения работы. Имеют прогрессивное расположение зубьев. Они предназначены для прямых пропилов в листах средней толщины. 

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы