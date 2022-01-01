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Леска для триммера Sturm ТЛ3535-2.4-S-120, витой квадрат, 2,4 мм, 120 м
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Леска для триммеров
    Леска для триммера Sturm ТЛ3535-2.4-S-120, витой квадрат, 2,4 мм, 120 м
    Арт. О00000023227
    Леска для триммера Sturm ТЛ3535-2.4-S-120, витой квадрат, 2,4 мм, 120 м

      Леска для триммера Sturm ТЛ3535-2.4-S-120, витой квадрат, 2,4 мм, 120 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000023227

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		леска для триммера
      Диаметр лески, мм
      		2.4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Леска для триммеров Sturm! ТЛ3535-2.4-S-120 станет незаменимым аксессуаром для пользователей электрических триммеров с поддержкой мощности 1000 Вт. Леска толщиной 2.4 мм является распространенным изделием благодаря тому, что способна срезать как молодую, так и подросшую траву большей жесткости. Для ухода за газоном на даче такой корд будет очень уместен для использования в газонокосилках.

        Преимущества

        • Долгий срок службы
        • Эластичность