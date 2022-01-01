Леска для триммера Sturm ТЛ3535-2.4-S-120, витой квадрат, 2,4 мм, 120 м
Арт. О00000023227
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип аксессуара
|леска для триммера
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Диаметр лески, мм
|2.4
- Леска для триммеров Sturm! ТЛ3535-2.4-S-120 станет незаменимым аксессуаром для пользователей электрических триммеров с поддержкой мощности 1000 Вт. Леска толщиной 2.4 мм является распространенным изделием благодаря тому, что способна срезать как молодую, так и подросшую траву большей жесткости. Для ухода за газоном на даче такой корд будет очень уместен для использования в газонокосилках.
Преимущества
- Долгий срок службы
- Эластичность