Леска для триммера Sturm ТЛ3535-2.4-S-120, витой квадрат, 2,4 мм, 120 м

Преимущества

Долгий срок службы

Эластичность

Леска для триммеров Sturm! ТЛ3535-2.4-S-120 станет незаменимым аксессуаром для пользователей электрических триммеров с поддержкой мощности 1000 Вт. Леска толщиной 2.4 мм является распространенным изделием благодаря тому, что способна срезать как молодую, так и подросшую траву большей жесткости. Для ухода за газоном на даче такой корд будет очень уместен для использования в газонокосилках.