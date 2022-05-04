Стусло пластмассовое с пилой Sparta 300х65мм, 300мм, 225305

Преимущества

Стусло изготовлено из прочной пластмассы

Пила оснащена стальным полотном с шагом зубьев на дюйм - 9, и пистолетной рукояткой, которая крепится к полотну винтами

Пластмассовое стусло с пилой SPARTA 300 х 65 мм, 300 мм 225305 подойдет для фиксации и распила заготовки под углом 45 и 90°. Основной его особенностью является способность распила параллельно и перпендикулярно волокнам древесины, а также пиление под фиксированным углом в 45 или 90 градусов. Стусло имеет прочный пластмассовый корпус коробчатого типа, отличается устойчивостью и долговечностью. Имеет направляющие для прямолинейных пропилов. Пила, входящая в комплект, оснащена мелкими зубьями для более точного распиливания.