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Стусло пластмассовое с пилой Sparta 300х65мм, 300мм, 225305
5.0
2
260 ₽
Стусла
    Стусло пластмассовое с пилой Sparta 300х65мм, 300мм, 225305
    Арт. X1319190613
    5.0
    2
    Стусло пластмассовое с пилой Sparta 300х65мм, 300мм, 225305

      Стусло пластмассовое с пилой Sparta 300х65мм, 300мм, 225305

      260 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1319190613
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sparta
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		стусло
      Ширина распила, мм
      		65
      Все характеристики
      260 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пластмассовое стусло с пилой SPARTA 300 х 65 мм, 300 мм 225305 подойдет для фиксации и распила заготовки под углом 45 и 90°. Основной его особенностью является способность распила параллельно и перпендикулярно волокнам древесины, а также пиление под фиксированным углом в 45 или 90 градусов. Стусло имеет прочный пластмассовый корпус коробчатого типа, отличается устойчивостью и долговечностью. Имеет направляющие для прямолинейных пропилов. Пила, входящая в комплект, оснащена мелкими зубьями для более точного распиливания.

        Преимущества

        • Стусло изготовлено из прочной пластмассы
        • Пила оснащена стальным полотном с шагом зубьев на дюйм - 9, и пистолетной рукояткой, которая крепится к полотну винтами