Пластмассовое стусло Вихрь СП 110

Преимущества

Имеется шесть предустановленных позиций

Максимальная ширина распила составляет 110 мм

Пластмассовое стусло СП 110 Вихрь 73/2/6/4 - универсальный шаблон, который подойдет для распиливания заготовок под несколькими типовыми углами. Основной его особенностью является способность распила параллельно и перпендикулярно волокнам древесины, а также пиление под фиксированным углом в 45 или 90 градусов. Стусло имеет прочный пластмассовый корпус коробчатого типа, отличается устойчивостью и долговечностью. Имеет направляющие для прямолинейных пропилов.