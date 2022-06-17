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Пластмассовое стусло Вихрь СП 110
5.0
2
Найти аналог
Стусла
    Пластмассовое стусло Вихрь СП 110
    Арт. О00000012863
    5.0
    2
    Пластмассовое стусло Вихрь СП 110

      Пластмассовое стусло Вихрь СП 110

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000012863
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		стусло
      Ширина распила, мм
      		110
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пластмассовое стусло СП 110 Вихрь 73/2/6/4 - универсальный шаблон, который подойдет для распиливания заготовок под несколькими типовыми углами. Основной его особенностью является способность распила параллельно и перпендикулярно волокнам древесины, а также пиление под фиксированным углом в 45 или 90 градусов. Стусло имеет прочный пластмассовый корпус коробчатого типа, отличается устойчивостью и долговечностью. Имеет направляющие для прямолинейных пропилов. 

        Преимущества

        • Имеется шесть предустановленных позиций
        • Максимальная ширина распила составляет 110 мм